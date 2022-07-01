Üsküdar Üniversitesi Balkanlar ve Ortadoğu Beyin Girişimi Zirvesi başladı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi ve Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği (Society for Brain Mapping and Therapeutics - SBMT) tarafından düzenlenen Balkanlar ve Ortadoğu Beyin Girişimi Zirvesi başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi NP Diş ve Sağlık Yerleşkesinde Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel'in koordinatörlüğünü üstlendiği zirvede Balkanlar ve Orta Doğu'daki nörolojik bozukluklar masaya yatırılarak beyin, omurga ve ruh sağlığı konusunda bölgesel bir konsorsiyum oluşturulması hedefleniyor.

Beyin cerrahisi, nöroloji, nöroradyoloji, psikiyatri, nöroteknoloji, nöromühendislik ve ilgili politikaların ele alınacağı zirveye Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerden bilim insanları katılıyor.

Beyin hastalıkları ve haritalama konusunda küresel çapta çalışmalar yapan isimlerin buluştuğu zirvede, ABD, İngiltere, Endonezya, İran ve Mısır üniversitelerinden 50'nin üzerinde bilim insanı beyin hastalıkları ve tedavileri konusundaki son gelişmeleri değerlendiriyor.

Zirvenin açılış töreninde, Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği Kurucusu Dr. Babak Kateb'e sinirbilim çalışmalarına bölgesel ve küresel ölçekte yaptığı katkılar dolayısıyla Fahri Doktora takdim edildi. Törende Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Dr. Kateb'e cübbesini giydirdi, diplomasını takdim etti.

- "Dijital kontrol takip sistemi küresel olarak yaygınlaşacak"

Zirvenin açılışında konuşan Prof. Dr. Tarhan, dijital kontrol takip sisteminin küresel olarak yaygınlaşacağını ve kabul göreceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Metaverse'in çıkması da bunun bir yöntemi. Aslında günlük pratikte de kullanılacak. Beyin inisiyatifi bunun için çok önemli. Dünyada G20'ye paralel devam ediyordu. G20 geçtiğimiz yıl İtalya'daydı, bu yıl Endonezya'da olacak. Ona paralel N20 yapacağız. Türkiye'den üniversite olarak yine Üsküdar Üniversitesi katılacak. O toplantıda dünyadaki nörobilim politikaları konuşulacak. Dijital yapay zeka, nörobilim ve genetik iş birliği ortaya çıkacak. Derneğin bölgesel ilk toplantısını yaptık. Üniversitenin araştırma alt yapılarını ve beyin üssü iddiasının altında nelerin olduğunu anlatmaya çalıştık. Türkiye'nin 1. Avrupa'nın ise 2. beyin hastanesi olarak hangi tedavi tekniklerinin kullanıldığı ile ilgili bilgilendirme yaptık. 3 gün sürecek programa 50'ye yakın uluslararası konuşmacı katılacak. Beyin girişimi, nörobilimde yenilikçilik ve girişimcilik çalışmasıdır. Biz de ilk kez Türkiye'de gerçekleştirerek bir başlangıç yapmış olduk."

Söz konusu programla üniversitedeki alt yapıyı da göstermiş olduklarını kaydeden Prof. Dr. Tarhan, uluslararası çalışmalarda takım çalışmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Mısır ve İran'dan çok fazla katılımcı var. Bu da sevindirici oldu. Planlandığı gibi ilerlerse gelecek sene bu programın Mısır'da gerçekleşme ihtimalimiz var. Beyin girişimi, nörobilimde yenilikçilik ve girişimcilik çalışmasıdır. Biz de ilk kez Türkiye'de gerçekleştirerek bir başlangıç yapmış olduk." değerlendirmesini yaptı.

Dr. Babak Kateb de her zaman yukarıların hedeflenmesi gerektiğini belirterek, Üsküdar Üniversitesi'nin özellikle araştırma alanında almış olduğu uluslararası sıralamalardan bahsetti.

Kateb, Scimago sıralamasında üniversitenin Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attığını aktararak, "Teknoloji ve yenilikçiliğe açık olmanızla üniversiteniz bu seviyeye gelmiş, bu yüzden burada olmaktan o kadar memnunum ki... Üsküdar Üniversitesi bizim için en önemli üniversitelerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

- Derin TMS yöntemi ele alındı

Zirvede Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, "Derin TMS ve Bağımlılık", Bahçeşehir Üniversitesi'nden Akın Akakın, "Derin TMS Uygulamaları", Medipol Üniversitesi'nden Bahar Güntekin "Demansta EEG Olaya Bağlı Salınımlar", Üsküdar Üniversitesi'nden Kemal Arıkan "Antidepresan İlaçlara Bağlı Manik Kaymada EEG'nin Öngörü Değeri" sunumunu yaptı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, "Bipolar Bozukluk Konularını Sınıflandırmak İçin Derin Öğrenme Yaklaşımı" başlıklı sunumunda bipolar bozukluk konusunda yaptığı çalışmaya ilişkin bilgi verdi.

Christoph Glaser'in açılış konuşmacısı olduğu zirvede İran Beyin Girişimi'nden bilim insanları da sunumlarıyla yer aldı.

Zirvede Harvard Ruh Sağlığı Mezunları-Orta Doğu Büyükelçisi Mohammad Nami'nin başkanlık ettiği oturuma ise İran Radyoloji Derneği'nden Jalal Jalal Shokouhi "Nörotravma Görüntüleme", Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden Maryam Noroozian, "Ortadoğu'da Demans ve Bilişsel Bozukluklar: Tehditler ve Çözümler", Meşhed Üniversitesi Tıp Bilimleri'nden Sajad Sahab Negah, "Travmatik Beyin Hasarı Sırasında Kök Hücrelere Karşı Eksozomlar", CEO ve IQBMI LLC'nin kurucusu Mojtaba Barzega, "Gelişmiş Nörogörüntüleme Tekniklerinin Beyin Haritalamadaki Rolü" başlıklı sunumlarıyla katıldı.

- Mısır Beyin Girişimi de yeni gelişmeleri aktardı

Mohamed Fahmy Zeid başkanlığındaki Mısır Beyin Girişimi'nden bilim insanları da zirveye önemli katkılar sağladı. Dr. Babak Kateb'in davetli konuşmacı olduğu zirvede İskenderiye Üniversitesi'nden Mohamed Ahmed Fahmy Zeid "Bipolar Pıhtılaşma Özelliklerine Sahip Yeni Bir Aspirasyon, İrrigasyon ve Diseksiyon Mikrocerrahi Forseps", Sahar Elkaradawy "Uygun Ağrı Tedavisinin Önündeki Engeller" ve Ebtesam Abdalla "Mısır'daki Nörogelişimsel Bozuklukların Moleküler Temelinin Çözülmesi", Jaidaa Mekky "Uyku bozuklukları birimi kurmak: Zorluklar ve gereksinimler" ve Kahire Üniversitesi'nden Nasser El-Ghandour, "Mısır'dan tüm kıta ülkeleri için E-Öğrenme ve E-Eğitim" başlıklı sunumlarını yaptı.

- NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ziyaret edildi

Zirvenin ilk gününde Rialda Kovacevic'in davetli konuşmacı olduğu bir de panel gerçekleşti. Dr. Babak Kateb'in oturum başkanlığında gerçekleşen panelde ABD, İngiltere, İtalya ve Endonezya'dan konuşmacılar katıldı. Zirveye katılanlar, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'ni de ziyaret etti.

Zirvenin ikinci ve üçüncü günlerinde ise nöroteknoloji, nöropsikiyatri, nöroonkoloji, epilepsi ve Connectomik, nörotravma ve hareket bozukluğu başlıklarında oturumlar düzenlenecek.

