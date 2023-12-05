Üsküdar'da "Boykot Masası" paneli düzenlendi

Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan panelde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından dünyada başlatılan İsrail menşeli ya da İsrail'e destek veren firmalara ait ürünlerin boykot edilmesi süreci, sonuçları, elde edilen başarılar ve gelecek perspektifi konuşuldu.

Gazeteci Ersin Çelik, boykotun sadece Türkiye'de değil, dünyada büyük başarılar getirdiğini ve farklı alanlarda devam etmesi gerektiğini söyledi.

Boykotun uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Ben içmediğim bir bardak kahveyle Gazze'nin yanında duracağım. Şu anda Gazze'ye direkt faydasının olmadığını bile bile. Çünkü bana faydası olması gerekiyor. Gazze'nin ayakta olması için benim ayakta olmam gerekiyor, benim şuurlu, bilinçli olmam gerekiyor. Orada bir halk için 'yaşayan sahabe' tabiri kullanıldı. Evet yaşayan sahabeler, katlediliyorlar, soykırıma maruz kalıyorlar ama bir taraftan da Müslümanları ayağa kaldırıyorlar, bilinçlendiriyorlar. Bize Müslüman olduğumuzu hatırlatıyorlar, adam gibi nasıl durulur, haysiyetli onurlu bir şekilde nasıl durulur biz Gazzeli 3 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuklardan görüyoruz."

Yedi Hilal Derneği Kurucu Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu da boykotun inançla bir bağı olduğunu dile getirerek, "Oradaki kardeşlerimizin İslam'ı gerçekten neredeyse yüzde yüz temsil ettiklerine şahitlik ediyoruz. Ümitsiz miyiz? Asla. Boykot imanın 3 derecesinden, kötülüğü elle düzeltmek boyutunu bize veriyor. Bu yüzden devam etmeliyiz." diye konuştu.

Yapımcı ve sunucu Bekir Develi ise boykotun ülke genelinde bir bilinçlenme hareketi olduğunu, boykota ilişkin bazı kişilerin tepkilerinin insani olmadığını aktararak, "Türkiye'de Gazze'de olan bitenden bihaber insanlar var desem inanır mısınız? Bence herkes biliyor. Duyurmak gibi bir sıkıntımız yok. Ama bilmek yetmiyor. Ebu Cehil de Efendimiz Hz. Muhammed'in son peygamber olduğunu bal gibi biliyordu. Şuura ihtiyacımız var. Bilmek yetmiyor." ifadelerini kullandı.

Boykotla ilgili Filistin İnisiyatifi olarak halkı daha da bilinçlendirmek için harekete geçtiklerini anlatan Develi, büyük marketlerin önünde İsrail'e destek veren firmaların ürünleriyle ilgili broşürler dağıtacakları bir proje hazırladıklarını söyledi.

Panelde, yazar İsmail Kılıçarslan, gazeteciler Recep Yeter ve Erem Şentürk de boykotun farklı yönlerini ele alan konuşma yaptı.

