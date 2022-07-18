YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Üsküdar'da cami bahçesindeki ağaç devrildi

Üsküdar'da cami bahçesindeki ağaç devrildi

18.07.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da cami bahçesindeki ağaç devrildi

Üsküdar'da cami bahçesindeki ağaç devrildi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da tarihi Çakırcı Hasan Paşa Camisi'nin avlusundaki ağaç devrildi.

Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Ramazanoğlu Sokak'ta bulunan tarihi Çakırcı Hasan Paşa Camisi'nin avlusundaki ağaç kökünden kırılarak önce duvara daha sonra sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi.

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışını kapatarak güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı. Devrilen ağacın kaldırılmasının ardından sokak yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldüŞişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü
Afrikalı geline Denizli'de düğünAfrikalı geline Denizli'de düğün
Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan aileden biri çocuk 2 kişi öldüErzurum'da silahlı saldırıya uğrayan aileden biri çocuk 2 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üsküdar

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:40
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:41
Yatsı
22:25
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.