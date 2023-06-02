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Üsküdar'da denize düşen çocuk kurtarıldı

02.06.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da denize düşen çocuk, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Üsküdar'da denize düşen çocuk kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beylerbeyi Abdullah Ağa Camisi önlerinde denize düşen bir çocuğun, TAHLİSİYE-10 hızlı can kurtarma botu tarafından alınarak sağlıklı bir şekilde ambulansa teslim edildiği duyuruldu.

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