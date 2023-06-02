Üsküdar'da denize düşen çocuk kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beylerbeyi Abdullah Ağa Camisi önlerinde denize düşen bir çocuğun, TAHLİSİYE-10 hızlı can kurtarma botu tarafından alınarak sağlıklı bir şekilde ambulansa teslim edildiği duyuruldu.
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