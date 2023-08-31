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Üsküdar’da dolmuş ile taksi çarpıştı: 3 yaralı

31.08.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar’da dolmuş ve taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Üsküdar’da dolmuş ile taksi çarpıştı: 3 yaralı

Kaza saat 02.00 sularında Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Burhanettin Üstünel Sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddeden sokağa dönmek isteyen 34 THY 27 plakalı taksiye caddeden hızla gelen 34 TZC 77 plakalı dolmuş çarptı.

Kaza sonucu taksideki 3 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dolmuşta bulunan 6 kişinin ise şans eseri kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi ile bir süre trafiğe kapanan yolda trafik akışı yeniden normale döndü. Kaza sırasında bölgede bulunan trafik ışıklarının da çalışmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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