YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Üsküdar’da hatalı dönüş yapan araç kazaya sebep oldu

Üsküdar’da hatalı dönüş yapan araç kazaya sebep oldu

28.11.2023 06:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar’da hatalı dönüş yapmak isteyen sürücü, seyir halindeki bir araca çarptı.

Üsküdar’da hatalı dönüş yapan araç kazaya sebep oldu

Çarpmanın etkisiyle araç orta refüje çıkarken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Üsküdar, Çengelköy Mahallesi, Nato Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre sürücü ismi öğrenilemeyen 34 DDG 838 plakalı araç seyir halindeyken, yine aynı cadde üzerinde sola dönüş yapmak isteyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FFZ 134 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki 34 DDG 838 plakalı araç yolun ortasındaki refüje çıktı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altıntaş’ta sahte alkol operasyonuAltıntaş’ta sahte alkol operasyonu
Tır dorsesinin altında sıkışan aracın sürücüsü ağır yaralandıTır dorsesinin altında sıkışan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Elektrikli battaniyeden çıkan yangında 2 kişi hastanelik olduElektrikli battaniyeden çıkan yangında 2 kişi hastanelik oldu
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Kasım Salı

İmsak
06:28
Sabah
07:59
Öğle
12:57
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:10

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Salı

Güneş gören eczanesi
Sile
Yildiz eczanesi
Basaksehir
Onur eczanesi
Pendik
Özkul eczanesi
Fatih
Köprülüler eczanesi
Kadikoy
Pera eczanesi
Kadikoy
Nefes eczanesi
Sisli
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.