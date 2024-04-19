Üsküdar'da kontrolden çıkan minibüs duvara ve 3 otomobile çarptı

Küçükçekmece'den Üsküdar'a gezi için ortaokul öğrencilerini getiren Birol T. idaresindeki 34 KAV 097 plakalı minibüs, Küplüce Nuribey Sokak'ta yokuştan indiği sırada yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Önce bir evin bahçe duvarına çarpan minibüs, daha sonra sokakta park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada minibüsteki 10 öğrenci ile sürücü Birol T. hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.





