YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Üsküdar'da kontrolden çıkan minibüs duvara ve 3 otomobile çarptı

Üsküdar'da kontrolden çıkan minibüs duvara ve 3 otomobile çarptı

AA AA
19.04.2024 15:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da geziye giden öğrencileri taşıyan minibüsün önce bir evin bahçe duvarına, ardından 3 araca çarptığı kazada 10 öğrenci ile sürücü hafif yaralandı.

Küçükçekmece'den Üsküdar'a gezi için ortaokul öğrencilerini getiren Birol T. idaresindeki 34 KAV 097 plakalı minibüs, Küplüce Nuribey Sokak'ta yokuştan indiği sırada yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Önce bir evin bahçe duvarına çarpan minibüs, daha sonra sokakta park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada minibüsteki 10 öğrenci ile sürücü Birol T. hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahsı jandarma yakaladı4 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahsı jandarma yakaladı
Muğla’ya fırtına uyarısıMuğla’ya fırtına uyarısı
Define ararken mağarada ölen baba ile oğlu toprağa verildiDefine ararken mağarada ölen baba ile oğlu toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar kaza

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Nisan Cuma

İmsak
04:38
Sabah
06:12
Öğle
13:08
İkindi
16:53
Akşam
19:55
Yatsı
21:22
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.