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Üsküdar'da kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi

16.09.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da kum yüklü hafriyat kamyonu park halindeki 3 araca çarptıktan sonra devrildi.

Alınan bilgiye göre, Osman V.'nin kullandığı 34 FBA 016 plakalı hafriyat kamyonu, Ferah Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde seyir halindeyken refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Devrilen kamyondaki tonlarca kum yola saçılırken aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın olay yerinde kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

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