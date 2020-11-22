Uskumru dolması nasıl yapılır? Uskumru dolması tarifi nedir? İşte Somer Şef'in tarifiyle MasterChef uskumru dolması

MasterChef Türkiye'nin 22 Kasım Pazar ekrana gelen son bölümünde eleme oyunu heyecanı yaşandı. Oyunda eleme adaylarından istenilen yemek Somer Şef'in imza tabağı olan uskumru dolması oldu. Oyun öncesinde Somer Şef, uskumru dolması tarifi püf noktasını tek tek anlattı. Peki, uskumru dolması nasıl yapılır? İşte Somer Şef'in özel tarifi ile uskumru dolması yapılışı, gerekli malzemeler listesi...

USKUMRU DOLMASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Soğan

Çam fıstığı

Kuş üzümü

Tarçın

Yenibahar

Tuz

Maydanoz

Kaplama için:

Mısır irmiği

Un

Yumurta

Nar sosu:

Nar ekşisi

Zeytinyağı

Nar

Maydanoz

Tuz

Karabiber

USKUMRU DOLMASI NASIL YAPILIR?

Uskumruyu solungaçlarından ve organlarından temizleyin. Kuyruk kısmında ana gövde kemiğini kırın.

Her bir tarafına 4er dk masaj yapın ve baş kısmından pense yardımıyla ana gövde kemiğini balığa masaj yaparak çekiniz.

Ana kemikteki etleri ve balığın iç kısmındaki etleride kaşık yardımıyla sıyırın.

İç dolgu yapılışı:

Soğanları piyazlık şekilde doğrayın ve zeytinyağı ile karamelize edin.

Çam fıstığını kavurunuz.

Kuş üzümlerini kaynar suda 5dk bekletiniz.