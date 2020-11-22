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Uskumru dolması nasıl yapılır? Uskumru dolması tarifi nedir? İşte Somer Şef'in tarifiyle MasterChef uskumru dolması

Metin Yamaner Metin Yamaner 22.11.2020 23:44 | Son Güncelleme:
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Uskumru dolması nasıl yapılır? Uskumru dolması tarifi nedir? İşte Somer Şef'in tarifiyle MasterChef uskumru dolması

Uskumru dolması, MasterChef son bölümde eleme turunda yarışmacılardan istenen yemek oldu. Şef Somer Sivrioğlu'nun özel tarifi sonrasında yarışmacılar uskumru dolmasını en iyi şekilde yapabilmek için tezgah başına geçti. Peki uskumru dolması nasıl yapılır? İşte MasterChef uskumru dolması tarifi ve malzemeleri.

MasterChef Türkiye'nin 22 Kasım Pazar ekrana gelen son bölümünde eleme oyunu heyecanı yaşandı. Oyunda eleme adaylarından istenilen yemek Somer Şef'in imza tabağı olan uskumru dolması oldu. Oyun öncesinde Somer Şef, uskumru dolması tarifi püf noktasını tek tek anlattı. Peki, uskumru dolması nasıl yapılır? İşte Somer Şef'in özel tarifi ile uskumru dolması yapılışı, gerekli malzemeler listesi...

USKUMRU DOLMASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Soğan
Çam fıstığı
Kuş üzümü
Tarçın
Yenibahar
Tuz
Maydanoz

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Kaplama için:
Mısır irmiği
Un
Yumurta

Nar sosu:
Nar ekşisi
Zeytinyağı
Nar
Maydanoz
Tuz
Karabiber

USKUMRU DOLMASI NASIL YAPILIR?

Uskumruyu solungaçlarından ve organlarından temizleyin. Kuyruk kısmında ana gövde kemiğini kırın.

Her bir tarafına 4er dk masaj yapın ve baş kısmından pense yardımıyla ana gövde kemiğini balığa masaj yaparak çekiniz.

Ana kemikteki etleri ve balığın iç kısmındaki etleride kaşık yardımıyla sıyırın.

İç dolgu yapılışı:

Soğanları piyazlık şekilde doğrayın ve zeytinyağı ile karamelize edin.

Çam fıstığını kavurunuz.

Kuş üzümlerini kaynar suda 5dk bekletiniz.

Maydanozları incecik doğrayınız.

Yaptığınız bütün ürünleri ve baharatları bir karışım haline getiriniz.

Balığın içinden çıkarttığınız etleride bu iç dolgu karışımına ekleyiniz.

İç dolguyu balıklarımızın içine doldurunuz ve dışını tuzlayınız.

Uskumru dolmalarımızı önce una kaplıyoruz ardından yumurtaya ve Mısır irmiği ile kaplayıp 180 derece derin yağda 6dk pişiriyoruz.

Sos yapılışı:

Bir mayonez tenceresinde zeytinyağı,nar ekşisi ve diğer sos malzemelerini homojen kıvam elde edene kadar karıştırınız.

Uskumru dolmalarımızı isteğe bağlı tablacı salatası ile de servis edebilirsiniz.

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