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Şah pilavı nasıl yapılır? Şah pilavı tarifi nedir? İşte MasterChef Azerbaycan şah pilavı tarifi ve malzemeleri

Metin Yamaner Metin Yamaner 22.11.2020 23:37 | Son Güncelleme:
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Şah pilavı nasıl yapılır? Şah pilavı tarifi nedir? İşte MasterChef Azerbaycan şah pilavı tarifi ve malzemeleri

Şah pilavı, MasterChef Türkiye'nin 22 Kasım Pazar yayınlanan son bölümünde yarışmacılardan istenen yemeklerden biri oldu. MasterChef eleme gecesindeki menüde yer alan şah pilavı, Azerbaycan sofrasının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Perde pilavına benzeyen şah pilavı, yapımı son derece basit ancak yemesi son derece bir yemek olup her evde kolaylıkla yapılabilir. Peki şah pilavı nasıl yapılır? İşte MasterChef şah pilavı tarifi, yapılışı için gerekli malzemeler ve püf noktası.

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda yapılması istenen şah pilavının tarifi merak konusu oldu. Günün menüsünde Azerbaycan mutfağından yapılan yemekler yer alıyordu. İşte MasterChef'e damga vuran lezzetlerden olan şah pilavı tarifi ve gerekli malzemeler.

ŞAH PİLAVI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kilo pilav için pirinç

2 tane tavuk

200 gram kayısı kurusu

200 gram üzüm kurusu

2-3 tutam zerdeçal

Tuz

Karabiber

250 gram tereyağı

4 tane iri baş soğan

1 çay bardağı sıvı yağ

2 litre su

15 tane yufka

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ŞAH PİLAVI NASIL YAPILIR?

Kuzu etini kuşbaşı doğrayın. Soğanları jülyen doğrayın, önceden pişirdiğiniz kuzu eti ile harmanlayın.

Erik, kuru üzüm, kayısı ve kestaneyi ekleyin. Ardından zerdeçal, tuz, karabiber ekleyerek biraz soğumaya bırakın.

Basmati pirincini tuzlu suda 2 saat kadar bekletin. Pirinci yıkayın, kaynamış suda pişirin.

Pişirdiğiniz pirinci süzün, erimiş tereyağı ile yağlayın.

Safranı kaynamış suda demlendirin. Demlenen safranı pilav ile karıştırın. Üzerine tuz ilave edin.

Lavaşları tencereye göre ayarlayarak kesin. Pilavın bir kısmını lavaşları dizdiğiniz tencereye yerleştirin tam ortasına biraz çukur oluşturun.

Eti ve kuru meyveleri eşit miktarda koyun. Üzerini örtecek kadar pilav ekleyin ve lavaşı kapatın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Servis yapmadan önce üzerine sotelenmiş kuru meyvelerden ekleyin.

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