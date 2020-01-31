YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Üst geçitlere estetik dokunuş

Üst geçitlere estetik dokunuş

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 31.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok bölgesinde duvar, köprü, merdiven, meydan ve bulvarlara görsel çalışmalar yaparak turizm şehri Şanlıurfa’nın estetik acıdan zenginleştirilmesini sağlıyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki elektrik trafolarına, yol kenarlarındaki duvarlara, üst geçit ayaklarına, tünel duvarlarına, meydan ve bulvarların uygun düz zeminlerine resim uygulama çalışmaları devam ediyor.

Üst geçitlere estetik dokunuş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok bölgesinde duvar, köprü, merdiven, meydan ve bulvarlara görsel çalışmalar yaparak turizm şehri Şanlıurfa’nın estetik acıdan zenginleştirilmesini sağlıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki elektrik trafolarına, yol kenarlarındaki duvarlara, üst geçit ayaklarına, tünel duvarlarına, meydan ve bulvarların uygun düz zeminlerine resim uygulama çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir, şimdi de şehrin çeşitli noktalarındaki üst geçitlerin merdivenlerine de aynı uygulamayı yapmaya başladı. Çizilen resim uygulamalarıyla şehir önemli yerlerinin estetik acıdan zenginleştirilmesi hedeflenirken, çizimlerde yöresel çalışmalar yanı sıra dere, doğa, manzara ve akvaryum benzeri uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Üst geçitlere estetik dokunuş

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:00
Sabah
07:22
Öğle
12:43
İkindi
15:30
Akşam
17:54
Yatsı
19:11

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Çadırcı Eczanesi
Merkez
Florya Eczanesi
Merkez
Harrankapı Eczanesi
Merkez
Özçelik Eczanesi
Merkez
Servan Eczanesi
Merkez
Buşmak Eczanesi
Akcakale
Kural Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Kuş vatandaşların taleplerini dinledi

Başkan Kuş vatandaşların taleplerini dinledi

Hürriyet Mahallesinde altyapı çalışması başladı

Hürriyet Mahallesinde altyapı çalışması başladı

Viranşehir’de iletişim seminerleri başladı

Viranşehir’de iletişim seminerleri başladı

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.