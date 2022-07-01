YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi

Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi

01.07.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi

Erzurum'da düzenlenen Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Boks Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve Yakutiye ilçesindeki Buz Pateni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 812 sporcu katıldı.

Eleme müsabakaları sonucunda ringe çıkan kadın ve erkek sporcular, finallerde kıyasıya mücadele etti.

Organizasyon, iki gün süren final müsabakalarının ardından madalya töreniyle sona erdi.

Erkeklerde, 40 kiloda Cengizhan Akçimen, 42 kiloda Mehmet Akif Fıçıcı, 44 kiloda Mübeyyin Parlak, 46 kiloda Ahmet İmre, 48 kiloda Furkan Avar, 50 kiloda Muhammed Refik Tuncer, 52 kiloda Muhammed Ali Budakoğlu, 54 kiloda İsmail Uzun, 57 kiloda Toprak Salman, 60 kiloda Cahit Emin Akyüz, 63 kiloda Enes Burak Ok, 66 kiloda Salih Babahanoğlu, 70 kiloda Davut Saydam, 75 kiloda Batu Baş, 80 kiloda Boran Altuntaş ve 90 kiloda Doğukan Demirceylan Türkiye şampiyonu oldu.

Kadınlarda ise 36 kiloda Eylem Eceünlü, 38 kiloda Aslı Dönmezoğlu, 40 kiloda Nisanur Gürsoy, 42 kiloda Melek Özdemir, 44 kiloda Nisanur Öztürk, 46 kiloda Sude Naz Efil, 48 kiloda Eda Nur İlhan, 51 kiloda Ecrin Alp, 54 kiloda Sıla Özkan, 57 kiloda Busenur Yazan, 60 kiloda Ayla Fırat, 64 kiloda Sudenaz Dokgöz ve 70 kiloda Melisa Eroğlu birinci oldu.

Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlardan Sorumlu Asbaşkanı Vahdettin Gökçe, AA muhabirine, Erzurum'da 13-14 yaş öğrencilerin katılımıyla şampiyonayı hazırladıklarını söyledi.

Çeşitli illerden katılım olduğunu bildiren Gökçe, "812 sporcunun yanında idareci ve antrenörlerle yaklaşık 1100 rakamlarına ulaştık. Bu çok sevindirici bir şey." dedi.

Gökçe, bir haftalık turnuva sürecinde ciddi sayılacak problem ve sakatlık yaşanmadığını ifade ederek, "Herkes memnundu. Çok harika bir şampiyona geçti. Seyirci muhteşemdi. Türk sporu ve boksu adına buradan mutlu ayrılıyoruz. Emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum gastronomi turizminde de söz sahibi olmak istiyorErzurum gastronomi turizminde de söz sahibi olmak istiyor
Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybettiKars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
Anahtar Kelimeler:
Erzurum final

Erzurum Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
02:48
Sabah
04:43
Öğle
12:24
İkindi
16:21
Akşam
19:54
Yatsı
21:41

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Dadaş Eczanesi
Palandoken
Altunyıldız Eczanesi
Yakutiye
Tuğra Eczanesi
Yakutiye
Bilen Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bereket olmasını istedi! Timsahla evlendi

Bereket olmasını istedi! Timsahla evlendi

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok”

Erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.