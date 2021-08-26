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Üst yöneticiler gelecek yıl güçlü büyüme bekliyor

26.08.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deloitte'un araştırmasına göre, üst düzey yöneticilerin yüzde 77'si gelecek bir yıl içinde şirketlerinin "güçlü" ya da "çok güçlü" büyümesini öngörüyor - Deloitte Türkiye CEO'su Başak Vardar: - "Küresel iş liderleri büyüme hedeflerine yürürken teknolojik yatırım, dijital dönüşüm ve yetenek yönetimine daha çok odaklanıyor"

İSTANBUL (AA) - Deloitte'un Fortune listelerindeki şirketlerin üst yöneticileriyle (CEO) yaptığı araştırmaya göre, iş liderlerinin yüzde 77'si gelecek bir yıl içinde şirketlerinin büyüyeceğini öngörüyor.

Deloitte açıklamasına göre, salgın ve neden olduğu küresel ekonomik kriz sonucu dünya ekonomisi 2020'yi yüzde 3,3 küçülme ile kapattı. 2021 başındaki endişeler yerini artık umuda bırakıyor.

Deloitte'un dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO'ları ile yaptığı araştırmaya göre, üst düzey yöneticilerin yüzde 77'si gelecek bir yıl içinde şirketlerinin "güçlü" ya da "çok güçlü" büyüyeceğini öngörüyor.

Araştırmada, özellikle endüstriyel ürün üreticisi şirket CEO'larının tamamının büyüme yönünde görüş bildirmesi dikkati çekiyor. Güçlü büyüme beklentisinde endüstriyel ürünler sektörünü, teknoloji (yüzde 90), profesyonel hizmetler (yüzde 83) ve sağlık (yüzde 78) şirketleri takip ediyor.

CEO'lar büyüme beklentilerini dile getirse de salgının ticari etkileri konusunda fikir ayrılığı bulunuyor. CEO'ların yüzde 53'ü salgının ekonomiye yansımalarının 2021 sonunda düzeleceğini belirtirken, yüzde 47'si bunun daha uzun süre devam edeceğini öngörüyor.

CEO'ların ajandasındaki dönüşüm veya büyük ölçekli girişimler listesinde sıralamalar değişse de başlıklar değişmiyor. Ocak 2021'deki araştırmada yüzde 85 ile ilk sırada yer alan dijital dönüşüm, yaz araştırmasında da yüzde 74 ile yine ilk sırada bulunuyor. İkinci sırada yüzde 71 ile iş gücü ve yetenek dönüşümü geliyor. CEO'ların yüzde 46'sı ise sürdürülebilirlik odaklı strateji dönüşümünü çalıştıklarını belirtiyor.

- Teknoloji, yapay zeka yatırımları öncelikli

Araştırma, üst yöneticilerin gelecek bir yılda harcama planlarının da değiştiğini gösteriyor. CEO'ların yarısından fazlası gayrimenkul harcamalarında kayda değer düşüş beklerken (yüzde 26'sı daha az ofis alanına ihtiyaç duyulacağını belirtiyor), yüzde 43'ü de küresel ve yerel çapta alınan önlemler nedeniyle seyahatlerin azalacağını belirtiyor.

Gayrimenkul ve seyahat masraflarının azalmasına karşılık şirketler, bir süredir erteledikleri yatırımları ise ajandalarında öne çekiyor.

Harcama kalemleri konusunda üst yöneticilerin yüzde 82'si teknoloji modernizasyonuna öncelik vereceklerini ifade ederken, yüzde 67'si yapay zekaya ve yüzde 58'i de sürdürülebilirlik çözümlerine yatırım yapacaklarını vurguluyor.

İş gücüne beceri kazandırma (yüzde 57) ve uzaktan çalışma desteği de (yüzde 55) bütçelerin arttığı başlıklar arasında yer alıyor. Salgın ve uzaktan çalışmayla birlikte daha yoğun olarak gündeme gelen ruh sağlığı konusu da CEO'ların gündeminde bulunuyor. İş liderlerinin yüzde 53'ü gelecek bir yılda ruh sağlığı desteğinin artarak süreceğini belirtiyor. CEO'ların yüzde 95'i de çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı stratejik öncelikler arasına aldığını vurguluyor.

Salgının üst sıralara taşıdığı bir başka konu siber güvenlik olurken, özellikle uzaktan ve hibrit çalışma yöntemleri, şirketleri siber saldırılara karşı daha kırılgan hale getirdi. Araştırmada, CEO'ların yüzde 94'ü siber güvenliğin gündemlerinin ilk sırasında yer almaya devam ettiğini belirtiyor. Yüzde 87'sinin gündeminde iklim değişikliği bulunurken, kripto paralar ise CEO'ların yüzde 58'inin gündeminde yer almıyor.

- "CEO'lar artık harekete geçerek kayıp zamanı telafi edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye CEO'su Başak Vardar, küresel ekonomiyi yönlendiren büyük şirketlerin salgın sonrası döneme ilişkin önceliklerini ve stratejilerini yeniden gözden geçirdiklerini belirtti.

Salgının başlangıcından itibaren temkinli adımlar atan CEO'ların artık harekete geçerek kayıp zamanı telafi edecekleri sinyali verdiğini vurgulayan Vardar, küresel iş liderlerinin büyüme hedeflerine yürürken teknolojik yatırım, dijital dönüşüm ve yetenek yönetimine daha çok odaklandığını vurguladı.

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