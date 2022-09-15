"Usta" başpehlivan Recep Kara'dan genç başpehlivanlara destek

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2004, 2007, 2008 ve 2016 yıllarının başpehlivanı Recep Kara (40), son organizasyonda genç pehlivanların ustalarını yendiğini belirtip, bunun mesleğin devamı açısından çok olumlu olduğunu söyledi.

Recep Kara, Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'nde AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yeni yetişen güreşçilerin başarılı sonuçlar almaya başladığını belirten Kara, "Çırak ustasını geçmezse, meslek ölürmüş. Bu sene 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçmiş senelerde altın kemer kazanmış, başpehlivan olmuş arkadaşlarımız, ben de dahil, hepimiz gençlere yenildik." diye konuştu.

Gençlerin ustalarını yenmesinin güzel bir durum olduğunu ifade eden Kara, şöyle devam etti:

"Biz 20'li yaşlarda büyük ustalarımızı yenerek bu unvanı elde etmiştik. Bizden küçük genç başpehlivan kardeşlerimiz de ustalarını yenecek ki meslek ölmesin. Bu yıl Cengizhan Şimşek kardeşimiz sürpriz oldu ama aslanlar gibi çıktı, kıran kırana güreş yaptı ve başpehlivanlığı hak etti. İkinci olan Mustafa Taş, üçüncü olan ve diğer başpehlivan kardeşlerimizin hepsi pırlanta gibi. Yağlı güreşin geleceği adına umutluyum. Eğer ustaları birinci olsaydı mesleğim adına üzülürdüm. 40 yaşına geldik artık. 40 yaşındaki bir pehlivan gelip orada başpehlivan oluyorsa, gençlere yazıklar olsun."

Genç başpehlivanların bu yıl Kırkpınar'da yaptıkları işin hakkını verdiğini vurgulayan Kara, 25 yaşındaki iki sporcunun finalde güreşmesinden mutluluk duyduğunu kaydetti.​​​​​​​

- Cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanı

Kara, 17 yıl önce Kırkpınar'da Ahmet Taşçı'yı yenerek başpehlivan olduğunu ve "Cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanı" unvanını aldığını anlattı.

Gençliğinde yaşadığı duyguları, sahada çıraklarında gördüğünü anlatan Kara, "Bu mutluluğu yaşadım, bambaşkaydı. Büyük ustalarını yenip bayrağı devraldıkları için aynı şeyleri genç kardeşlerimizin de hissettiğine inanıyorum. Bunlar güzel ve yaşanması gereken duygular. Ata sporumuz bu ülkede seviliyor. Gerek Kırkpınar'da gerek diğer güreşlerde olsun, güreşseverler tribünleri dolduruyor. Bizler de ata sporumuza layık bir şekilde gittiğimiz yerlerde güreşimizi icra ediyoruz." açıklamasında bulundu.

- "Ata sporumuzu yaşatmamız gerekiyor"

Kara, nisan ayında başlayan yağlı güreş sezonunun ekim ayının sonuna kadar devam etiğini hatırlattı.

Altı ay boyunca Türkiye'nin çeşitli yerlerinde düzenlenen müsabakalara katıldıklarını anlatan Kara, "Dile kolay biz de çok yıprandık, çok yorulduk. Başpehlivan arkadaşlarımızın bir çoğu sakat olarak güreşlere çıkıyor. Ancak bu ata sporumuzu yaşatmamız gerekiyor. Davulcusuyla, yağcısıyla, hakemiyle, başpehlivanıyla, seyircisiyle, güreş ağasıyla hepimiz bir bütünüz. İnşallah ata sporumuzu daha iyi yerlerde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar'da her sene kürsüyü hedeflediğini dile getiren Kara, "Hiçbir zaman, 'Çıkayım da bir peşrev çekeyim, aman sen de' demedim, demem de. Recep Kara çayıra çıktığı her zaman kürsüye adaydır. Genç kardeşimiz çıkar yener, bu pehlivanlıktır, olur. 2023'te de Allah izin verirse kürsü hedefiyle güreşeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

