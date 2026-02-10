SPOR

Usta isimden Fenerbahçeli yıldız için büyük kehanet! "Derbiyi tamamlayamaz"

Ömer Üründül, Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği galibiyetini değerlendirirken Kante’nin henüz gerçek performansına ulaşmadığını söyledi. Üründül aynı zamanda önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına dair dikkat çeken bir kehanette bulundu.

Usta isimden Fenerbahçeli yıldız için büyük kehanet! "Derbiyi tamamlayamaz"
Cevdet Berker İşleyen
Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

HOL Hollanda
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Usta gazeteci Ömer Üründül, Fenerbahçe’nin sahasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı köşesinde detaylı şekilde ele aldı. Tecrübeli yorumcu, sarı-lacivertli takımın bazı oyuncularına övgüde bulunurken, Jayden Oosterwolde ve Anderson Talisca hakkında dikkat çekici değerlendirmeler yaptı.

KANTE SÖZLERİ

Karşılaşmada N’Golo Kante’nin performansına değinen Üründül, Fransız yıldızın sahada fazla efor sarf etmeden oynadığını vurguladı. Deneyimli yorumcu, buna rağmen Kante’nin kalitesinin tartışılmaz olduğunu ve ilerleyen süreçte gerçek performansını sahaya yansıtacağını ifade etti.

OOSTERWOLDE İDDİASI

Jayden Oosterwolde’nin oyun tarzına da değinen Üründül, Hollandalı futbolcunun agresif yapısının risk oluşturduğunu savundu. Üründül, Oosterwolde’nin Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesi durumunda maçın tamamını sahada bitirmesinin zor olabileceğini iddia etti.

"TALISCA FORVET DEĞİL"

Anderson Talisca’nın sahadaki rolü hakkında da net bir görüş ortaya koyan Üründül, Brezilyalı oyuncunun santrfor pozisyonuna uygun olmadığını vurguladı. Deneyimli yorumcu, bu konudaki görüşünü "Üstüne basa basa bir daha iddia ediyorum" diyerek güçlendirdi ve Talisca’nın farklı bir rolde daha etkili olabileceğini savundu. (Sabah)

