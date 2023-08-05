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Usta komedyen çocukluk fotoğrafını paylaştı, kimse tanıyamadı! Paylaşımı yoruma kısıtladı!

05.08.2023 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GORA, AROG, Yahşi Batı ve Erşan Kuneri gibi yapımlarıyla adından söz ettiren Cem Yılmaz, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla gündem oldu. Çocukluk fotoğrafını paylaşan usta komedyen Cem Yılmaz, bir süre sonra paylaşımını yorum yapmaya kısıtladı.

Ünlülerin çocukluk fotoğrafları rağbet görmeye devam ediyor. Zaman zaman eski ve hatta çocukluk fotoğraflarını paylaşanlar kervanına usta komedyen Cem Yılmaz da katıldı. Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşan Yılmaz'ın o hallerini kimse tanıyamadı.

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Cem Yılmaz, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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En son emekli olduğu ve ilk emekli maaşını aldığını bir fotoğrafla paylaşan Yılmaz, hislerini esprili bir dille paylaşmış ve o paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilmişti.

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Son olarak çocukluğundan bir fotoğraf paylaşan Yılmaz paylaşımına, "1975 Saklambaç Erkek Çocuk Güzeli 2.lik" notunu düştü.

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Usta isim kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımını yoruma kapattı.

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Instagram'da 5.6 milyon takipçisi bulunan Cem Yılmaz'ın çocukluk fotoğrafı paylaşımına beğeni yağdı.

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Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 İstanbul doğumludur. Aslen Sivaslıdır. Üniversite için Boğaziçi Üniversitesi'nin turizm işletmeciliği bölümüne kayıt olmuş fakat tamamlamamıştır.

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Cem Yılmaz Instagram

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