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Usta oyuncu Eşref Kolçak hayatını kaybetti (Eşref Kolçak kimdir?)

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2019 18:09 | Son Güncelleme

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta oyuncu Eşref Kolçak’ın vefat ettiğini duyurdu. Eşref Kolçak birçok tiyatro oyuncu ve sinema filminde yer almış, Türk sanat dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer almıştır. İşte Eşraf Kolçak'ın hayatı...

Usta oyuncu Eşref Kolçak hayatını kaybetti (Eşref Kolçak kimdir?)

Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak'ın hayatını öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, "Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören efsane oyuncumuz Eşref Kolçak'ı, saat 17:00'da kaybettik. Nur içinde yatsın inşallah." ifadelerini kullandı.

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EŞREF KOLÇAK KİMDİR?

Eşref Kolçak Erzurum, İsprili'dir ve 28 Ocak 1927 tarihinde doğmuştur. 1941 yılında İstanbul’a geldi. Kasımpaşa’da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü’nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa’da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı.

1944 yılında Atilla Revü Opereti’nde tiyatroya başlayan sanatçı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti. 1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı “Fedakar Ana” filmi olmuştur. 1950’li ve 60’lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak çıktı seyircilerin karşısına

Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman F. Seden) önemli filmerinden bazılarıdır.

Eşref Kolçak, 1955 de Özcan Kolçak ile evlendi , eşi 13 ocak 2010 da vefat etti. Kanser tedavisi gören pop müzik sanatçısı olan oğlu Harun Kolçak 20 Temmuz 2017’de hayatını kaybetti.

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