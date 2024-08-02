Usta oyuncu Genco Erkal'a veda... Son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süre kan kanseri tedavisi gören ve 86 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beyoğlu Belediye Başkanı, İnan Güney, eski başbakan yardımcısı Hikmet Çetin'in yanı sıra, Fazıl Say, Emre Kınay, Suna Selen, Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, Opera Sanatçısı Güvenç Dağüstün, Mazlum Çimen, Mert Fırat ve Erkal'ın sevenleri katıldı.

Törenin sunuculuğunu Erkal'ın uzun süre aynı sahneyi paylaştığı rol arkadaşı Tülay Günal yaptı. Sanatçının gençlik yılların itibaren başlayarak yer aldığı tiyatro oyunlarından video kesitleri paylaşılırken Genco Erkal'ın şiirlerinin yanı sıra Aralarında ünlü piyanist Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın da bulunduğu sanatçılar, Erkal anısına dinletiler sundu.

"İŞÇİ SINIFININ BAŞI SAĞOLSUN"

Törende konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, “Kendisini rahmet ile anıyoruz. Dua ederken, tüm kalbimle içtenlikle teşekkür ediyorum. Kıymetli ailesinin, sevenlerinin, sanat dünyamızın başı sağ olsun. Her zaman mücadelelerine destek olduğu işçi sınıfının başı sağ olsun. Büyük sorumluluğumuzu hepimize hatırlatmak istiyorum. İsmini, sesini, bize emanet ettiklerini sonsuza kadar yaşatmak bizim görevimdir, boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun" dedi.

"EN SICAK GÜNLERDE ONUN GÖLGESİNDE RUHUMUZ DİNLENDİ"

İmamoğlu, Erkal'ı Gülhane Parkı'nda bir ceviz ağacına benzeterek, "Ceviz ağacı verimliydi. Müthiş tutkusuyla hep üretti. Hep var oldu, en güzel en çetin cevizler onun dallarında yetişti. En sıcak günlerde onun gölgesinde ruhumuz dinlendi. Müthiş mücadele insanıydı. Sahneye taşıdığı her eserde görüşünü, duruşunu, tavrını net bir şekilde ortaya koydu." diye konuştu.

Erkal'ın aynı zamanda toplumun sorunlarını dile getiren iyi bir anlatıcı olduğuna işaret ederek, "Genco Erkal, oyunlarıyla, söylemleriyle her zaman barışın ve halkın yanında olan, aynı zamanda en güçlü tonda 'savaşa hayır' diyen bir kahramandı" değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK BİR SANATÇISINI VE AYDININI KAYBETTİ"

Törene katılan ve Genco Erkal ile sahne alan Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, “Genco Erkal, çok değerli bir sanatçı ve çok değerli bir aydındı. Her şeyin ötesinde de çok değerli bir insan. Bu kadar sıfatı bir arada taşımak gerçekten çok güç. Yıllarca aynı sahneyi paylaştığım için büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Kendisinden çok şey öğrendim. Türkiye çok büyük bir sanatçısını ve aydın bir insanını kaybetti. Herkese yeri doldurulamaz derler ama Genco Erkal gibisi bir daha gelmez" diye konuştu. Oyuncu Suna Selen ise, “Çok üzgünüm. Genco Erkal akrabamdı. İlk kukla tiyatromu Genco'nun doğum gününde izledim. Benim için çok değerli bir insan" ifadelerini kullandı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Genco Erkal, ikindi vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır