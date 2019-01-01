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Usta oyuncu Gülriz Sururi yaşamını yitirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.01.2019 16:00 | Son Güncelleme

Türk tiyatrosunun usta ismi Gülriz Sururi yaşamını yitirdi. 90 yaşındaki tiyatrocu Gülriz Sururi'nin ölüm haberi duyanları şoke etti. Sururi bugün sessiz sedasız toprağa verildi.

Usta oyuncu Gülriz Sururi yaşamını yitirdi

Türk tiyatrosunun usta ismi Gülriz Sururi dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İddialara göre Sururi bugün sessiz sedasız toprağa verildi.

Manevi kızı Zeynep Miraç Özkartal yaptığı açıklamada "Sessiz bir defin istediği için vasiyetini yerine getirdik" dedi. NTV'nin haberine göre; usta oyuncunun ölüm haberi vasiyeti üzerine toprağa verildikten sonra açıklandı.

Gülriz Sururi'nin 2017'de hayatını kaybeden eşi Engin Cezzar'ın da vasiyeti üzerine cenaze töreni düzenlenmemişti.

GÜLRİZ SURİRİ KİMDİR?

Türk tiyatro tarihinin önemli isimlerinden biri olan Gülriz Sururi’yi “Keşanlı Ali Destanı”, “Kaldırım Serçesi” gibi tiyatro eserlerinin başrollerinde gösterdiği başarısı, kitapları ve güzel sesiyle tanıyoruz.

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Peki, Gülriz Sururi kimdir ve kaç yaşındadır?

Gülriz Sururi, 24 Temmuz 1929 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası ilk operet kurucularından Lûtfullah Sururi Bey, annesi de opera sanatçısı Suzan Lütfullah'tır.

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İlk kez 1942'de İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde sahneye çıktı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro ve Şan Bölümleri’nde eğitim gördü. Konservatuvarı bitiremeden bazı özel topluluklarda çalışmaya başladı. 1955'te Muammer Karaca Topluluğu'nda profesyonel sanat yaşamına başladı. 1960'ta Dormen Tiyatrosu'na geçti. 1961'de, bu toplulukta sahnelenen Sokak Kızı İrma'daki rolüyle en iyi kadın oyuncu olarak İlhan İskender Armağanı'nı kazandı.

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1962'de tiyatrocu Engin Cezzar'la evlendi. Aynı yıl eşi ile bilrikte Küçük Sahne'de Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu'nu kurdu. Sokak Kızı Irma, Ferhat ile Şirin, Teneke, gibi pek çok oyunda rol aldı. 1966'da "Teneke" oyunundaki rolüyle İlhan İskender En İyi Kadın Oyuncu Armağanı'nı bir kez daha kazandı.

Aynı yıl Türk Kadınlar Birliği'nce "Yılın Kadını" seçildi.

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Haldun Taner'in yazdığı, Genco Erkal'ın yönettiği ve ilk olarak 31 Mart 1964'te sahnelenip uzun süre kapalı gişe oynayan "Keşanlı Ali Destanı"'nda "Zilha" rolündeki başarısıyla ünü arttı.

1971'de Hint Kumaşı adlı oyundaki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü üçüncü kez kazandı. 1979-1980 mevsiminde Mehmet Akan'la birlikte, topluluğun o güne dek sahnelediği oyunlardan Uzun İnce Bir Yol adlı bir derleme yaptı ve gösteriminde oynadı.

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1998 yılında Devlet Sanatçısı ilan edilen Gülriz Sururi, 1999 yılında sahnelediği “Söyleyeceklerim Var” oyunuyla sahnelere veda etti. Oyunculuğunun yanı sıra yazarlık da yapan Gülriz Sururi’nin biri yemek kitabı olan ve diğerleri yaşamını anlattığı yedi kitabı yayımlandı.

Müzikli oyunlar ve müzikaller denilince ilk akla gelen adlardan birisi olan Gülriz Sururi oyunlarda seslendirdiği şarkılardan oluşan “Müzikli Hallerim” adlı bir albüm de yayımladı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde bir süre oyunculuk dersleri verdi. Öğrencilerinin kurduğu Konçinalar Kumpanyası adlı toplulukla 2008’de kendisinin yazıp yönettiği “Biz Sıfırdan Başladık” adlı oyunu sahneye koydu.

Gülriz Sururi 2004'ten beri yılda bir kere bikinili fotoğrafını sosyal medyada paylaşıyordu.

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