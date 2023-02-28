Usta oyuncu Kazım Akşar kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Melek Baykal paylaştı

2004 yılında yapımcılığını Birol Güven‘in üstlenendiği ve Hülya Avşar ile Cihan Ünal‘ın başrollerini paylaştıkları “Kadın İsterse” adlı dizide çapkın Cavit rolüyle tanınan Kazım Akşar'dan acı haber geldi.

KAZIM AKŞAR'IN ÖLÜM NEDENİ

Usta oyuncu Kazım Akşar'in ölüm sebebi de merak edildi. Ünlü tiyatro sanatçısı Akşar’ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

MELEK BAYKAL'I YIKAN HABER

Melek Baykal acı haberi sosyal medyadan paylaşarak "Ahhhh ki ne ahh… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çook üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun" dedi.

Melek Baykal'ın paylaşımına başsağlığı mesajları geldi.

