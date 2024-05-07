Usta oyuncu Nebahat Çehre'den korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Halit Ziya Uşaklıgil'in klasik eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre o rolü ile hafızalarımıza kazınmıştı.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve kendine has tarzı ile çok konuşulan Nebahat Çehre başarılı kariyeri ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

BİR GECE HASTANEDE KALDI

Usta oyuncu geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalbine stent takılan oyuncu bir gece hastanede kaldı.

Snobmagazin'in haberine göre, Çehre'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.







