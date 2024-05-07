Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında o sahne çok konuşuldu! Ünlü komedyenin konuklarına verdiği taktikler olay oldu: "Onun annesiyle senin baban..."

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor.

Konuşanlar programının neredeyse her bölümü çok konuşuluyor. Program sosyal medyada sık sık gündem olmayı başarıyor.

Programın son bölümü de olay oldu. Programda mikrofonu alan bir konuk eşi ve annesi hakkında konuştu. Konuk "Benim annem çok sahiplenicidir. Eşimde zaten bilir" deyince Kaya, cevabı yapıştırdı:

"Annen ayağında da sallıyor mu seni! Eşin çok mutsuzdur." Konuyla ilgili konuşan konuğun eşi "Mutluyum sıkıntı yok ama kayınvalidem biraz korumacı" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili evli çifte taktikler veren Kaya, şunları belirtti:

"Yakın mı oturuyorsun annenle işte onu uzatman lazım yurtdışına çıkman lazım yurtdışına gelemez vize almasına engel olursun. Peki benim onurlu taktiklerim..."

"EŞİNİ SÖYLEYEMEZSİN"

Ünlü komedyenin sözlerinden sonra stüdyo kahkahalara boğuldu. Kaya, bu kez farklı bir konuğuna "Eşini söylemeden buradan ailenle kimi tanıştırırsan çok iyi kısmet derdi. Kimi seçsen asla evlenmenize izin vermezdi?" sorusunu yöneltti.

Konuktan bomba cevap geldi. Eşiyle beraber programa gelen adam, "Zaten eşimi de beğenmiyorlar" deyince Kaya cevabı yapıştırdı: "Ailen neden istemiyor peki bu Hanım hanımcık öğretmeni..."

Konuyla ilgili konuşan konuğun eşi "Babası kimseyi istemiyor. Eltimi de istemiyor" ifadelerini kullandı.

Hasan Can Kaya'dan bomba açıklama geldi. Kaya, ilk konuşan çiftin annesiyle sonradan konuşan çiftin babası hakkında şunları söyledi:

"Onun annesiyle senin baban süper bir çift olurmuş. Çocukları deccal olurdu."





