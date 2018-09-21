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Usta oyuncu Oytun Şanal en sevdiği yerde toprağa verildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.09.2018 19:52 | Son Güncelleme

ABD yapımı televizyon dizisi ’Dallas’ın baş karakteri J.R. Ewing’i seslendirmesiyle tanınan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Oytun Şanal (81), 35 yıldır yaşamını sürdürdüğü ve çok sevdiği İzmir’in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncu Oytun Şanal en sevdiği yerde toprağa verildi

Tiyatro sanatçısı arkadaşlarının da törene katıldığı Şanal’ın cenazesi, 2 yıl önce yaşamını yitiren kızının defnedildiği mezarlıkta toprağa verildi.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden, ’Dallas’ın baş karakteri J.R. Ewing’i seslendiren Oytun Şanal, 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Eylül ayının başında sağlık durumu ağırlaşan Şanal, Dikili’ye bağlı Çandarlı Mahallesi’ndeki yazlığından İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Moda semtindeki evine getirildi. Şanal’ın kalbi, 17 Eylül Pazartesi günü durunca acil olarak hastaneye kaldırıldı ve kalbi tekrar çalıştırıldı. Şanal, Kadıköy’de tedavi gördüğü özel hastanede dün yaşamını yitirdi.

oytun şanal

Oytun Şanal’ın cenazesi, 35 yıldır hayatını sürdürdüğü ve çok sevdiği Çandarlı’ya getirildi. Oytun Şanal’ın, 2 yıl önce hayatını kaybeden kızı Elif Şanal’ın cenazesi de Çandarlı’da toprağa verildiği için burada gömülmeyi istediği öğrenildi. Sanatçının cenazesi, Çandarlı Rahmi Tokat Camii’ne getirildi. Oytun Şanal gibi dublaj sanatçısı olan ve ’Dallas’ dizisindeki Suel Ellen’ı seslendiren eşi Elçin ile oğlu Cenk Şanal, cami avlusunda taziyeleri kabul eti. Acılı aileyi arkadaşlarının yanı sıra uzun yıllar aynı tiyatro sahnelerini paylaştıkları Nurtekin Odabaşı ile eşi Oya Odabaşı da yalnız bırakmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Oytun Şanal Dallas

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