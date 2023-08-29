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Usta oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti! Ünal Silver kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

29.08.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir tedavi gören usta oyuncu Ünal Silver'den acı haber geldi. 75 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Acı haberi, oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu.

Usta oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti! Ünal Silver kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Deli Saraylı, Beni Unutma, Gönülçelen, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul gibi birçok başarılı projede yer alan usta oyuncu Ünal Silver'den acı haber geldi. Bir süredir tedavi gören 75 yaşındaki ünlü oyuncu hayata gözlerini kapadı. Acı haberi oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu.

Renda Güner sosyal medya hesabında "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" notunu paylaştı.

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ÜNAL SİLVER KİMDİR?

Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolüne hayat verdi.

Ünal Silver 2

Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı.

Ünal Silver 3

2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı.

ünal silver 4

Usta oyuncunun rol aldığı dizi filmler arasında "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurşun", "Diriliş Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Kuzey Güney", "Deli Saraylı", "Gönülçelen", "Bir Bulut Olsam", "Sessiz Fırtına" yer alıyor.

Sinema filmleri arasında "Gölge", "Hokkabaz", "Beni Unutma", "Dedemin İnsanları", "Çarşı Pazar", "Çakallarla Dans 3", "Deliormanlı" bulunuyor.

Ünal Silver tiyatroda ise son olarak Marina Carr'ın yazdığı, Tuğrul Tülek'in yönettiği okuma tiyatrosu kurgusuyla Kediler Bataklığı'nda Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak'la sahneye çıkmıştı.

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