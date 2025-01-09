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Usta sanatçı Edip Akbayram hastaneye kaldırıldı: Yoğun bakıma alındı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.01.2025 13:38
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Edip Akbayram'ın sağlık durumu merak ediliyor. Düşme sonucu hastaneye kaldırılan Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı. Edip Akbayram'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? İşte tüm detaylar...

Usta sanatçı Edip Akbayram hastaneye kaldırıldı: Yoğun bakıma alındı

Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Edip Akbayram, düşerek geçirdiği bir kaza sonucu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu merak edilen Edip Akbayram iyi mi?

Gelen son haberlere göre Akbayram, hastanede yapılan ilk müdahaleler sonrası yoğun bakıma alındı.

EDİP AKBAYRAM'IN HASTALIĞI NE?

Edip Akbayram, geçirdiği düşme sonucu hastaneye kaldırıldı ve yapılan kontrollerde iç kanama tespit edildi. Uzman doktorlar, sanatçıyı yoğun bakımda takip ediyor. Sanatçının sağlık durumu hakkında hastane yetkilileri tarafından henüz başka bir açıklama yapılmadı.

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Edip Akbayram'ın sağlık durumu, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Sevenleri, ünlü sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletmek için sosyal medya platformlarında paylaşımlarda bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Edip Akbayram
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