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Usta sanatçı Erol Evgin gençlik yıllarını paylaştı! Emel Sayın dayanamadı "Kusura bakma"

30.09.2023 09:36 | Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçı Erol Evgin sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Evgin, Instagram hesabında gençlik yıllarından bıyıklı bir fotoğrafını paylaştı. Meslektaşı Emel Sayın o poza dayanamayıp, "Kusura bakma" diyerek yorum yaptı.

Sunuculuk, oyunculuk ve mimarlık da yapan Erol Evgin şarkıcılık kimliği ile ön plana çıkıyor. 1969'da ilk plağını çıkaran Erol Evgin, Instagram hesabında ara ara gençlik yıllarından pozlarını paylaşıyor. Evgin, bu kez genç ve bıyıklı halini paylaşınca Emel Sayın'dan yorum gecikmedi.

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Erol Evgin gençlik yıllarından bir pozunu paylaşarak altına "Gülmeyin! Hemen her erkeğin bıyık bıraktığı bir dönem vardır." şeklinde yazdı.

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Erol Evgin'in gençlik pozuna beğeni ve yorum yağdı. Ünlü Şarkıcı Emel Sayın da "Kusura bakma Erol" diyerek ne kadar güldüğünü ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Emel Sayın Erol Evgin sosyal medya Oyuncu

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