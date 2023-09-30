Usta sanatçı Erol Evgin gençlik yıllarını paylaştı! Emel Sayın dayanamadı "Kusura bakma"

Sunuculuk, oyunculuk ve mimarlık da yapan Erol Evgin şarkıcılık kimliği ile ön plana çıkıyor. 1969'da ilk plağını çıkaran Erol Evgin, Instagram hesabında ara ara gençlik yıllarından pozlarını paylaşıyor. Evgin, bu kez genç ve bıyıklı halini paylaşınca Emel Sayın'dan yorum gecikmedi.

Erol Evgin gençlik yıllarından bir pozunu paylaşarak altına "Gülmeyin! Hemen her erkeğin bıyık bıraktığı bir dönem vardır." şeklinde yazdı.

Erol Evgin'in gençlik pozuna beğeni ve yorum yağdı. Ünlü Şarkıcı Emel Sayın da "Kusura bakma Erol" diyerek ne kadar güldüğünü ifade etti.





