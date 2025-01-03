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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu! Doktorundan açıklama geldi

03.01.2025 01:18
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastaneden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni ile ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu! Doktorundan açıklama geldi

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Medical Park Antalya Hastanesi Kompleksi Başhekimliğinden, sanatçı Tayfur'un vefatına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"KARACİĞER VE BÖBREK YETMEZLİĞİ SEBEBİYLE ARAMIZDAN AYRILDI"

Sanatçının 16 Aralık'ta askeri uçakla hastaneye getirilerek, daha evvel oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden sanatçımız, maalesef dün öğlen saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun devam eden tedavisi ve doktorlarının tüm çabalarına rağmen saat 19.38'de sanatçımız hayata gözlerini yumdu. Medical Park Hastaneleri olarak, Türk müziğinin çok sevilen sanatçısı Sayın Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldığını sevenlerine bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

Ferdi Tayfur'un sadece güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla değil, aynı zamanda Türk müziğine getirdiği yenilikler ve samimiyetiyle nesiller boyunca hatırlanacak bir sanatçı olduğu vurgulanan açıklamada, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI!

Sanatçı Tayfur'un cenazesi hastane önüne getirilen cenaze aracına konuldu. Yakınları, Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve hayranlarının katılımıyla dua edildi ve cenaze Antalya Havalimanı'na uğurlandı.

Vali Şahin, burada Tayfur'un yakınlarına başsağlığı diledi.

Ayrıca hastane binası önünde sanatçı için lokma dağıtıldı.

Ferdi Tayfur'un cenazesinin sabah İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

4 OCAK'TA YENİKÖY'DE DEFNEDİLECEK!

Ferdi Tayfur'un Basın Danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze işlemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, sanatçı için 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleneceğini belirtti.

Tayfur'un cenazesinin aynı gün son yolcuğuna uğurlanacağını aktaran Gözalıcı, "Tören sonrası Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak namazın ardından cenazesi Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecek." ifadesini kullandı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur sanatçı
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