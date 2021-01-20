Usta şefin elinden klasik cheesecake tarifi! Kremsi ve pürüzsüz dokusu için...

Tadına bakanın bir dilim daha istediği cheesecake tarifiyle karşınızdayız. Kekinizin en iyi sonucu alabilmesi için gelin adım adım uygulayabileceğiniz tarif reçetesine bakalım.

CHEESECAKE MALZEMELERİ

5 yumurta sarısı

5 yumurta akı

600 gram labne peyniri

280 gram pudra şekeri

1 adet limon suyu

2 paket yulaflı bisküvi

2 adet yaprak jelatin

50 gram tereyağı

400 ml krema

CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Cheesecake yapmak için bisküviyi karıştırarak inceltin ve un haline getirin. Ardından tereyağını eritin. Erimiş tereyağını bisküvinin üzerine dökün. Ardından tekrar karıştırın.

Sonrasında bisküviyi kalıbın içerisine dökün. Bu arada yaprak jelatini de biraz suyla ıslatın, diğer işleri yaparken onu da erimeye bırakın.

Cheesecake'in tabanını yapmak için, bisküvileri bir çember kalıbın içerisine alın. Bu evinizdeki kek kalıbının çemberi de olabilir. Amacımız üzerine dökülecek kremanın dağılmamasını sağlamaktır.

Yumurta sarılarını, mikserle ocağın üzerinde 1 dakika kadar çırpın. 600 gr. labne peyniri tel çırpıcı ile çırpın. Sonrasında yumurta sarılarını da labnenin içerisine ilave edin. Hafifçe karıştırın. Ardından bu malzemeleri biraz daha büyük bir kaba alın. Limon suyunu da üzerine ilave edin. Kremayı da karışımın içerisine ekleyin.

Bir diğer kapta bulunan yumurta akı içerisine pudra şekerini dökün. Yumurta aklarını ocağa alın ve mikserle çırpın. Ara ara ısısını kontrol edin, kaynaması değil ısınması gerekmektedir.

Suyun içerisine erimiş jelatini kremanın üzerine dökün. Ardından çırpılmış yumurta akı ve pudra şekerini üzerine dökün. Kenarlardan içe doğru karıştırmaya özen gösterin. Sarılar tamamen beyaza dönmeye başlamalıdır. Çok fazla karışıp oynanırsa sulanmaya başlar, kıvamında kalması gerekir.

Ardından dibinde bisküvi olan kabın üzerine boşaltın. Üzerini düzeltin. Çember kalıplar kullanmadan önce mutlaka yağlanmalıdır.

Hazırlanan cheesecake dolaba koyun, 3 saat kadar dinlendirin. Üzerine meyve jölesi dökün, biraz da onunla bekledikten sonra servis yapabilirsiniz.

CHEESECAKE SOSU NASIL HAZIRLANIR?

Cheesecake sosu için önce 2 çay bardağı suyu tavaya boşaltın. 2 yemek kaşığı şekerin içerisine, tart jöle katın ve suyun içerisine dökün. Sonrasında püre haline getirilmiş frambuazları dökün. Karıştırmaya başlayın ve 2 dakika kadar ocakta ısıtın. Hafif kaynamaya başladığı noktada altını kapatın.

Buzdolabından çıkartılan cheesecake üzerine sos dökülür. Sos dökülürken en önemli nokta, ortadan başlayıp yanlara doğru gitmektir. Yarım saat daha bekletildikten sonra servis edilebilir.

CHEESECAKE NASIL SERVİS EDİLİR?

CHEESECAKE PÜF NOKTALARI

Cheesecake kremasını fazla karıştırmayın. Aksi takdirde krema üzerinde çatlamalar olabilir kekiniz sönebilir.

Cheesecake’i düzgün dilimler halinde kesmek için her dilim öncesi bıçağı temizleyin ve her dilim arasında ılık suya daldırın.

Pişmeyen cheesecake yapıyorsanız kekinizden en iyi verim almak için buzdolabında 12 saat bekletin.

