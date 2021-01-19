Klasik tarife fark atan aklınızı başınızdan alan kestaneli cheesecake tarifi!

Tam da kestane mevsimindeyken bomba gibi bir tarifimizle geliyoruz. Kalorisi biraz fazla olsa da yerken bunu aklınızın ucundan bile geçirmeyeceksiniz. Kestane ve çikolatanın uyumu aşikar... Lafı fazla uzatmadan detayları vermek istiyoruz. İşte kestaneli cheesecake malzemeleri ve yapılışı.

KESTANELİ CHEESECAKE MALZEMELERİ

25 adet kakaolu ya da kakaolu kremalı bisküvi

1/3 su bardağı tereyağı

200 gr labne peyniri

1/4 su bardağı tereyağı

1/4 su bardağı şeker

1 adet limon kabuğu rendesi

1 paket krema

3 yemek kaşığı eritilmiş bitter çikolata

1 su bardağı damla bitter çikolata

1/2 kase kestane

1 paket vanilya ya da bir kaç damla vanilya esansı

Göz kararı frenk üzümü

KESTANELİ CHEESECAKE YAPILIŞI

Adım 1

Kalıbın altını yağlı kağıt ile kaplayın ve bir kenara alın. Kakaolu bisküvileri eritilmiş tereyağı ile birlikte rondodan geçirin. Karışımı kalıbın tabanına yayın ve iyice bastırın. Bu cheesecake tabanını buzdolabında soğumaya bırakın.

Adım 2

Bitter çikolataları benmari olarak eritin. Bir karıştırma kabına tek tek tüm malzemeleri ekleyin. Birkaç malzemeyi (labne peyniri, tereyağı, şeker) ekleyin spatula ile karıştırın diğer kalan malzemeleri de (krema, limon kabuğu rendesi, vanilya, benmari eritilmiş çikolata) ekleyin. Tekrar karıştırın. Son olarak kestane içi (pişmiş ve parçalara ayrılmış) ile damla bitter çikolataları da ekleyin ve yalnızca birkaç kez spatula ile çevirin karışımı. Bu aşamada cheesecake'in üst katmanı da hazır...