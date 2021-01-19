Klasik tarife fark atan aklınızı başınızdan alan kestaneli cheesecake tarifi!

Tam da kestane mevsimindeyken bomba gibi bir tarifimizle geliyoruz. Kalorisi biraz fazla olsa da yerken bunu aklınızın ucundan bile geçirmeyeceksiniz. Kestane ve çikolatanın uyumu aşikar... Lafı fazla uzatmadan detayları vermek istiyoruz. İşte kestaneli cheesecake malzemeleri ve yapılışı.
Adım 1
Kalıbın altını yağlı kağıt ile kaplayın ve bir kenara alın. Kakaolu bisküvileri eritilmiş tereyağı ile birlikte rondodan geçirin. Karışımı kalıbın tabanına yayın ve iyice bastırın. Bu cheesecake tabanını buzdolabında soğumaya bırakın.
Adım 2
Bitter çikolataları benmari olarak eritin. Bir karıştırma kabına tek tek tüm malzemeleri ekleyin. Birkaç malzemeyi (labne peyniri, tereyağı, şeker) ekleyin spatula ile karıştırın diğer kalan malzemeleri de (krema, limon kabuğu rendesi, vanilya, benmari eritilmiş çikolata) ekleyin. Tekrar karıştırın. Son olarak kestane içi (pişmiş ve parçalara ayrılmış) ile damla bitter çikolataları da ekleyin ve yalnızca birkaç kez spatula ile çevirin karışımı. Bu aşamada cheesecake'in üst katmanı da hazır...
Adım 3
Dolaptan çıkardığınız tabanın üzerine bu karışımı dökün ve kalıbı hafifçe sallayın ki malzeme eşit olarak yayılsın.
Adım 4
35-40 dakika kadar daha buzdolabında soğutun. Üzerini frenk üzümü kestane ya da dilediğiniz şeyle gönlünüzce süsleyip servis edin.
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