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Ustalarına taş çıkartacaksınız! Evde kolay kokoreç nasıl yapılır?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 30.12.2020 11:22 | Son Güncelleme:
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Ustalarına taş çıkartacaksınız! Evde kolay kokoreç nasıl yapılır?

Kokoreç sevdalıları için farklı bir deneme yaptık ve ortaya çıkan sonuçla damak çatlatan bir lezzet ortaya çıkardık. İşkembeden kokoreç tarifi biraz uğraştırıcı olsa da lezzeti gerçekten denemeye değer. İşte işkembeden kokoreç tarifi ve yapılışı.

Sakatat sevenleri şöyle alabilir miyiz? Onlar için enfes bir tarif hazırladık! Kokorecin ana malzemesini işkembeyle değiştirdik ve tadına doyamadık. İşkembeden kokoreç tarifi hem lezzetli hem de sağlıklı bir yemek. Siz de sakatat seviyorsanız işkembeden kokoreç tarifini mutlaka denemelisiniz.

İŞKEMBE KOKOREÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • Yarım kilo kuzu işkembe
  • 3 adet sivri biber
  • 2 adet domates
  • Bir çay kaşığı kimyon
  • Bir çay kaşığı pul biber
  • Bir çay kaşığı kekik
  • Tuz

İŞKEMBE KOKOREÇ NASIL YAPILIR?

  • İlk olarak işe işkembeyi temizlemekle başlıyoruz. Sıcak suyla işkembeyi iyi bir şekilde yıkayın ve temizleyin.
  • Sonrasında işkembeyi düdüklü tencereye alın ve 45 dakika boyunca kaynatın.
  • İşkembenin suyunu süzdükten sonra kuşbaşı olacak şekilde doğrayın.
  • Doğranan işkembeyi teflon tavada az miktarda yağ ile kavurmaya başlayın.
  • Biberleri ince ince kıyın ve domatesleri de minik minik olacak şekilde doğrayın. Sonrasında kavurduğunuz işkembenin içine ilave ederek kavurmaya devam edin.
  • Karışıma 20 dakika sonra tuz ve baharatları da ilave edin. Domates suyunu tamamen çektikten sonra kokoreci ocaktan alabilirsiniz.
  • Karışımı dilerseniz ekmek arası dilerseniz de tabakta servis edebilirsiniz.
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