Ustalarına taş çıkartacaksınız! Evde kolay kokoreç nasıl yapılır?

Sakatat sevenleri şöyle alabilir miyiz? Onlar için enfes bir tarif hazırladık! Kokorecin ana malzemesini işkembeyle değiştirdik ve tadına doyamadık. İşkembeden kokoreç tarifi hem lezzetli hem de sağlıklı bir yemek. Siz de sakatat seviyorsanız işkembeden kokoreç tarifini mutlaka denemelisiniz.

İŞKEMBE KOKOREÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo kuzu işkembe

3 adet sivri biber

2 adet domates

Bir çay kaşığı kimyon

Bir çay kaşığı pul biber

Bir çay kaşığı kekik

Tuz

İŞKEMBE KOKOREÇ NASIL YAPILIR?