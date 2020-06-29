Ustasından enfes Hamsiköy sütlacı tarifi! Meğer işin püf noktası...

Ünü Trabzon Maçka'nın minik mahallesi Hamsiköy'den başlayarak tüm dünyaya yayılan Hamsiköy sütlacı evlerde bayram havası yaşatan çok lezzetli bir tatlı. Tabii bu efsane lezzeti gidip Hamsiköy'de yemenin, temiz ve açık havada çay keyfi yapmanın tadı bir başka. Ne yazık ki, her zaman böyle gezilere fırsat bulamıyoruz. Ama merak etmenize gerek yok. Çünkü Hamsiköy sütlacını evde kendiniz de yapabilirsiniz. Karadeniz'in o kendine has havasını evinize taşıyabilir, mis gibi sütlaçla damakları şenlendirebilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız, ustaları kıskandıran sütlaç tarifi!
HEM MEŞHUR HEM DE LEZİZ: HAMSİKÖY SÜTLACI
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 kase pirinç
- 1,5-2 su bardağı su
- 1 yumurta
- 1 paket vanilya
- 1 su bardağı şeker
- 2 yemek kaşığı un
- 1 tutam tuz
- Üzeri için bolca fındık
Yapılışı:
- Sütü bir tencereye alın ve orta ateşte yavaş yavaş kaynatın.
- Bir başka tencereye pirinci ve suyu koyun. Pirinçler iyice şişene kadar pişirin.
- Pirinç lapa kıvamına geldiğinde sütü kontrol edin. Kaynıyorsa pirinci süte ekleyin.
- Pirinç süt içerisinde tamamen dağılana kadar karıştırın.
- Kıvam alan karışıma şekeri ilave edin.
- Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırın.
- Bir kapta; un, yumurta sarısı ve tuzu karıştırın. Bu aşamada karışımın topaklanmaması için bir çay bardağı su ilave edin ve bütün malzemeleri çırpma teliyle karıştırarak özdeşleştirin.
- Karışımı süt ve pirinç olan tencereye dökün ve 8-10 dakika daha kaynatın.
- Sütlaç kıvam aldığında altını kapatın ve vanilyayı ekleyin.
- Hazırladığınız sütlacı fırına dayanıklı kaplara bölün.
- Sütlaçların üzeri kızarana kadar 250 derece fırında pişirin.
- Soğuduktan sonra üzerine bolca fındık dökerek servis edebilirsiniz. Ellerinize sağlık!
HAMSİKÖY SÜTLACININ PÜF NOKTALARI
- Hamsiköy sütlacının tadı tarifte kullanılan sütün doğallığından ve tazeliğinden gelir. Eğer imkanınız varsa taze süt kullanın. Tabii taze sütü kullanmadan önce iyice kaynatmayı ve süzmeyi unutmayın.
- Yumurtanın sarısını ayırırken dikkatli olun. Beyazı kalırsa sütle karışınca sertleşir ve koku yapar.
- Pirinçler iyice yumuşayıp lapa kıvamına gelmeden sütün içerisine almayın.
- Süt kaynadıktan sonra çok çabuk dip tutar. Bu nedenle sütlacı yaparken başından ayrılmayın ve sık sık karıştırın.
- Toz vanilya yerine birkaç damla vanilya özütü de kullanabilirsiniz. Fakat miktarını kaçırırsanız sütlacın bembeyaz rengi kararabilir, dikkatli olun.
- Mümkünse toprak kaplar kullanın.
- Fırın tepsisine 1-2 parmak su koyarak kapların sıcaktan hasar görmesini engelleyebilirsiniz.
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