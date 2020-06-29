Ustasından enfes Hamsiköy sütlacı tarifi! Meğer işin püf noktası...

Ünü Trabzon Maçka'nın minik mahallesi Hamsiköy'den başlayarak tüm dünyaya yayılan Hamsiköy sütlacı evlerde bayram havası yaşatan çok lezzetli bir tatlı. Tabii bu efsane lezzeti gidip Hamsiköy'de yemenin, temiz ve açık havada çay keyfi yapmanın tadı bir başka. Ne yazık ki, her zaman böyle gezilere fırsat bulamıyoruz. Ama merak etmenize gerek yok. Çünkü Hamsiköy sütlacını evde kendiniz de yapabilirsiniz. Karadeniz'in o kendine has havasını evinize taşıyabilir, mis gibi sütlaçla damakları şenlendirebilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız, ustaları kıskandıran sütlaç tarifi!

HEM MEŞHUR HEM DE LEZİZ: HAMSİKÖY SÜTLACI

Malzemeler:

1 litre süt

1 kase pirinç

1,5-2 su bardağı su

1 yumurta

1 paket vanilya

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı un

1 tutam tuz

Üzeri için bolca fındık

Yapılışı:

Sütü bir tencereye alın ve orta ateşte yavaş yavaş kaynatın.

Bir başka tencereye pirinci ve suyu koyun. Pirinçler iyice şişene kadar pişirin.

Pirinç lapa kıvamına geldiğinde sütü kontrol edin. Kaynıyorsa pirinci süte ekleyin.

Pirinç süt içerisinde tamamen dağılana kadar karıştırın.

Kıvam alan karışıma şekeri ilave edin.

Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırın.

Bir kapta; un, yumurta sarısı ve tuzu karıştırın. Bu aşamada karışımın topaklanmaması için bir çay bardağı su ilave edin ve bütün malzemeleri çırpma teliyle karıştırarak özdeşleştirin.

Karışımı süt ve pirinç olan tencereye dökün ve 8-10 dakika daha kaynatın.

Sütlaç kıvam aldığında altını kapatın ve vanilyayı ekleyin.

Hazırladığınız sütlacı fırına dayanıklı kaplara bölün.

Sütlaçların üzeri kızarana kadar 250 derece fırında pişirin.

Soğuduktan sonra üzerine bolca fındık dökerek servis edebilirsiniz. Ellerinize sağlık!

HAMSİKÖY SÜTLACININ PÜF NOKTALARI