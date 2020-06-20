Ustasından Urfa usulü kuru dolma tarifi! Kimse bilmiyor...

Şanlıurfa'nın geleneksel lezzetleri; çiğ köfte, Urfa kebap, patlıcan kebabı, borani, şıllık, bostana, ayran çorbası ve ekmek aşı gibi tatlar gastronomi dünyasında bambaşka bir yere sahip. Biz de sizler için damağınıza bayram ettirecek Urfa yemeklerinin baş tacı olan kuru dolma tarifini ve uygulamada dikkat edilmesi gereken püf noktalarını bir araya getirdik. Bu tam kıvamında kuru dolma tarifiyle ev halkını çok sevindireceksiniz!
SOFRALARIN SULTANI URFA USULÜ KURU DOLMA NASIL YAPILIR?
Bol acılı, salçalı ve baharatlı yemekleriyle bilinen Urfa sofrasını Türkiye’nin neresinde olursanız olun evinize taşıyabilirsiniz.
Malzemeler:
l 20 kuru patlıcan
l 10 kuru biber
l 4 su bardağı pirinç
l 4 domates
l 2 yemek kaşığı domates salçası
l 2 yemek kaşığı biber salçası
l 1 yemek kaşığı tuz
l 2 adet kuru soğan
l 6 dal maydanoz
l 1 su bardağı sıvı yağ
l 1 su bardağı zeytinyağı
l 1 tatlı kaşığı kuru nane
l 1 tatlı kaşığı pul biber
l 4 yemek kaşığı sumak
l 5 su bardağı su
Yapılışı:
l Kuru patlıcan ve biberleri, derin bir tencereye koyduğunuz kaynar suyun içerisinde, 10-15 dakika boyunca haşlayın.
l Pirinci bir kaba dökün ve üzerine küp küp doğranmış soğanı ekleyin.
l Ardından yağı ve baharatları ilave edin.
l Domatesleri incecik kesin ya da rendeleyin. Ardından pirinçli karışıma domatesleri de ekleyin.
l Patlıcan ve biberleri, bir parmak boşluk kalacak şekilde, pirinçli harç ile doldurun.
l Bir kaba sumak ve suyu ekleyerek 10 dakika bekleyin. Karışımı süzgeç yardımıyla tencereye dizdiğiniz patlıcan ve biberlerin üzerine dökün.
l 1 saat boyunca orta ateşte pişirin. Afiyet olsun!
KURU DOLMA YAPIMININ PÜF NOKTALARI
l Dolmanın iç harcında kullanılacak pirincin nişastasından arınması için ılık suda bekletilmesi gerekir. Suda bekletilen pirinç yumuşar ve dolma içinde sert kalması da önlenir.
l Dolmaları düzgün bir şekilde tencereye dizdikten sonra dağılmaması için üzerine porselen bir tabak kapatın.
l Dolmaların kurumaması ve daha parlak görünmesi için soğuturken tencerenin kapağını aralık bırakın.
l Dolmaların içini doldururken pirinç ve bulgurun piştiğinde şişme özelliğini hesaba katmayı unutmayın. Harcı sıkıştırarak doldurmayın.
l Dolmayı kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra ise kısık ateşte pişirin.
l Dolma içinin daha lezzetli olması adına soğanı bol kullanın. Rende yapmak yerine soğanı küçük küçük doğrayın.
l Taze nane, dereotu ve maydanoz gibi taze baharatları kullanmaktan çekinmeyin. Bu baharatlar yemeğe bambaşka bir aroma katar.
l Dolmalar pişerken kurumaması için üzerine sert ve damarlı birkaç tane asma yaprağı serebilirsiniz.
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