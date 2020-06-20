Ustasından Urfa usulü kuru dolma tarifi! Kimse bilmiyor...

Şanlıurfa'nın geleneksel lezzetleri; çiğ köfte, Urfa kebap, patlıcan kebabı, borani, şıllık, bostana, ayran çorbası ve ekmek aşı gibi tatlar gastronomi dünyasında bambaşka bir yere sahip. Biz de sizler için damağınıza bayram ettirecek Urfa yemeklerinin baş tacı olan kuru dolma tarifini ve uygulamada dikkat edilmesi gereken püf noktalarını bir araya getirdik. Bu tam kıvamında kuru dolma tarifiyle ev halkını çok sevindireceksiniz!

SOFRALARIN SULTANI URFA USULÜ KURU DOLMA NASIL YAPILIR?



Bol acılı, salçalı ve baharatlı yemekleriyle bilinen Urfa sofrasını Türkiye’nin neresinde olursanız olun evinize taşıyabilirsiniz.

Malzemeler:

l 20 kuru patlıcan

l 10 kuru biber

l 4 su bardağı pirinç

l 4 domates

l 2 yemek kaşığı domates salçası

l 2 yemek kaşığı biber salçası

l 1 yemek kaşığı tuz

l 2 adet kuru soğan

l 6 dal maydanoz

l 1 su bardağı sıvı yağ

l 1 su bardağı zeytinyağı

l 1 tatlı kaşığı kuru nane

l 1 tatlı kaşığı pul biber

l 4 yemek kaşığı sumak

l 5 su bardağı su

Yapılışı:

l Kuru patlıcan ve biberleri, derin bir tencereye koyduğunuz kaynar suyun içerisinde, 10-15 dakika boyunca haşlayın.

l Pirinci bir kaba dökün ve üzerine küp küp doğranmış soğanı ekleyin.

l Ardından yağı ve baharatları ilave edin.

l Domatesleri incecik kesin ya da rendeleyin. Ardından pirinçli karışıma domatesleri de ekleyin.

l Patlıcan ve biberleri, bir parmak boşluk kalacak şekilde, pirinçli harç ile doldurun.

l Bir kaba sumak ve suyu ekleyerek 10 dakika bekleyin. Karışımı süzgeç yardımıyla tencereye dizdiğiniz patlıcan ve biberlerin üzerine dökün.

l 1 saat boyunca orta ateşte pişirin. Afiyet olsun!