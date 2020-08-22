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Ustasından Van'nın dillere destan lezzeti püşürük çorbası tarifi..

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Van'ı hepimiz meşhur kahvaltısı ile tanıyoruz. Peki, Van'ın yöresel lezzetlerine ne kadar hakimiz? Van yöresinin meşhur püşürük çorbası sizi lezzetiyle bambaşka diyarlara götürecek. Bol protein ve mineral içeren bu çorba sofralarınızın yeni yıldızı olacak. İşte, bir kasede onlarca lezzet ve bolca protein barındıran püşürük çorbasının tarifi!

Ustasından Van'nın dillere destan lezzeti püşürük çorbası tarifi..

Van'da sıklıkla pişirilen püşürük çorbası, yörenin en önemli lezzetlerinde biri. Su eriştesi olarak da bilinen bu lezzetin bir kasesi ile doyabileceksiniz. Sürekli aynı çorbaları içmekten sıkıldıysanız ve kendinize doyurucu bir lezzet arıyorsanız, Van'ın meşhur püşürük çorbası ile bu arayışınız son bulacak. Hadi gelin, bu meşhur lezzetin tarifine birlikte göz atalım!

MALZEMELER

  • 250 gram kemikli dana eti

  • 1.5 su bardağı yeşil mercimek

  • 1 orta boy kuru soğan

  • 1 yemek kaşığı biber çorbası

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1.5 tatlı kaşığı tuz

  • 3 su bardağı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı un

Eriştesi İçin

  • 2 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 su bardağından bir parmak az su

Sosu İçin

  • 2 orta boy kuru soğan

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 2 tatlı kaşığı kuru reyhan

  • 6 yemek kaşığı sıvı yağ

    PÜŞÜRÜK ÇORBASI TARİFİ

Püşürük çorbasının yapımına eriştesini hazırlayarak başlıyoruz.

  • Erişte hamuru malzemelerini derin bir kaba alın ve yoğurmaya başlayın.

  • Hamur katı bir kıvama eriştikten sonra 5 dakika dinlenmeye alın.

  • Ardından hamuru ince bir şekilde açın, uzun ve ince erişteler kesin.

  • Erişteleri kestikten sonra unlayın. Bu sayede erişteler birbirine yapışmayacaktır. Bu işlemi yapmak istemiyorsanız hazır erişte de kullanabilirsiniz.

    • Erişteler bir kenarda dinlenirken kemikli etleri haşlamaya başlayın.

    • Etleri tencereye aldıktan sonra üzerine su ve tuz koyarak orta derecede ateşte pişirin.

    • Etler ocağın bir gözünde pişerken yeşil mercimekleri başka bir gözde kaynatın. Mercimekleri en fazla 35 dakika haşlayın ki, çorba içerisinde dağılmasın.

    • Etler ve mercimekler piştikten sonra boş ve derin bir tencerede bir adet soğanı kavurun.

    • Soğanlar kavrulduktan sonra üzerine salça ve tuz ekleyin, kavurma işlemine devam edin.

    • Tenceredeki bütün malzemeler homojen hale geldikten sonra haşladığınız eti, et suyuyla birlikte, tencereye boşaltın.

    • Et suyu kaynadıktan sonra erişteleri tencereye döküp haşlayın.

    • Erişteler piştikten sonra içerisine mercimek ve baharatları ilave edin.

    • Tenceredeki bütün malzemeler bir arada pişerken un ve yoğurdu bir kapta ayran kıvamına getirip tenceredeki karışıma ekleyin. Bu karışımı sadece çorbaya yedirin, pişirme işlemi yapmanıza gerek yok.

    Çorbanın pişme işlemi tamamlanınca sosunu hazırlamaya başlayabilirsiniz.

    • Sos için soğanları yarım ay şeklinde doğrayın ve kavurmaya başlayın.

    • Soğanlar kavrulduktan sonra üzerine salçayı ekleyip kavurma işlemine devam edin. Sosa son olarak tuz ve reyhanı ekleyin.

    • Dinlenen püşürük çorbasını kaseye aldıktan sonra üzerine salça ve soğan sosunu ekleyerek servis edebilirsiniz.

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