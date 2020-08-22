Ustasından Van'nın dillere destan lezzeti püşürük çorbası tarifi..

Van'da sıklıkla pişirilen püşürük çorbası, yörenin en önemli lezzetlerinde biri. Su eriştesi olarak da bilinen bu lezzetin bir kasesi ile doyabileceksiniz. Sürekli aynı çorbaları içmekten sıkıldıysanız ve kendinize doyurucu bir lezzet arıyorsanız, Van'ın meşhur püşürük çorbası ile bu arayışınız son bulacak. Hadi gelin, bu meşhur lezzetin tarifine birlikte göz atalım!

MALZEMELER

250 gram kemikli dana eti

1.5 su bardağı yeşil mercimek

1 orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı biber çorbası

1 çay kaşığı pul biber

1.5 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

Eriştesi İçin

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağından bir parmak az su

Sosu İçin

2 orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı kuru reyhan

6 yemek kaşığı sıvı yağ PÜŞÜRÜK ÇORBASI TARİFİ

Püşürük çorbasının yapımına eriştesini hazırlayarak başlıyoruz.