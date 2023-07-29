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Üstsüz pozlarıyla gündem olmuştu! Nesrin Cavadzade plajda babasıyla poz verdi

29.07.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı ve sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Nesrin Cavadzade son olarak tatilde üstsüz güneşlendiği anların magazin gündemine gelmesiyle çok konuşulmuştu. Görüntülerin ardından eve kapanıp ağladığı iddia edilen Cavadzade şimdilerde ailesiyle tatilin keyfini çıkarıyor. Ünlü oyuncu plajda babasıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Her paylaşımı olay olan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, son olarak plajda üstsüz güneşlenirken görüntülenmiş ve bu görüntüleriyle uzun süre konuşulmuştu. İddialara göre ünlü oyuncu o anların yayınlanmasının ardından kendini eve kapamış ve 4 gün boyunca ağlamış.

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Son olarak Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Şahika karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu şimdilerde ailesiyle birlikte tatil yapıyor.

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Babasıyla birlikte şezlongda pozlar veren ünlü oyuncu o anlarını takipçileriyle paylaştı.

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Nesrin Cavadzade, babası ile eğlenceli karelerine; 'Cool baba' notunu düştü. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yer aldı.

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