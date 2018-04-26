Üstsüz video paylaşan Serel Yereli'den açıklama geldi!

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan oyuncu Serel Yereli, tatil için İtalya'ya gitti.Bir arkadaşı ile birlikte çimlere uzanan Serel Yereli, sıcaktan bunalınca çareyi soyunmakta buldu.'Ohh hava sıcaktı soyunduk, kimse de dönüp 'sen ne yapıyorsun' demedi' diyen Serel Yereli o anların videosunu Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

22 yaşındaki oyuncunun paylaşımına Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi: "İşte bu yüzden Serenay Sarıkayalar zirve oluyor!!! Bazıları da onun kaç gömlek altı..."

Genç oyuncu Serel Yereli tepkiler üzerine yine Instagram hesabından açıklama yaptı.

'BATININ OYUNUNA GELİYORSUNUZ'

Serel Yereli'nin paylaşımı birçok kişi tarafından tepki görmeye devam ederken oyuncu, ilk açıklamasını yaptı. Serel Yereli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Sosyal medya gerçek değildir, batının oyununa geliyorsunuz.

Oltaya doluşan balıklar gibi, bir omuz görünce, belki de fikirlerinizi özgürce konuşabildiğiniz tek mecra burası olduğu için hayatınızda yazmadığınız kadar yazı yazıyorsunuz. Sosyal medyayı bu kadar ciddiye almanız kendinize saygısızlıktır" dedi.

'KÜTÜPHANELERE DESTEK VERELİM'

Oyuncu kendisine yorum yapanlar için kütüphaneleri yaşatalım diyerek, "Sizin sorununuz storyleri hayat hikayesi sanmanız. Kütüphaneleri yaşatalım, otobiyografiler öbür bölümde kapat şu telefonu" dedi ve konuşmasını sonlandırdı.



