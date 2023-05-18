Üstü baklava ile kapatılmış tatlı kutularının içinden uyuşturucu çıktı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda; üzeri baklava ile kapatılmış tatlı kutularının alt kısmında, içerisinde çok sayıda canlı güvercin bulunan kutunun alt kısmında, zeytin kovaları içerisinde, zeytinler arasında paketlenmiş halde, peynir kovalarının alt kısmına zulalanmış vaziyette bulunan uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Yaşlı durumda olmasından faydalanmak suretiyle kurye olarak kullanılan şüpheli; bel korsesinde 4 kilo 633 gram metamfetamin, 3 kilo 620 gram skunk ve 1 kilo 945 gram toz esrar ile yakayı ele verdi.

Söz konusu uyuşturucu maddelere, adli makamlardan alınan karara istinaden el konulurken, operasyon çerçevesinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan işlem yapılan 7 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

