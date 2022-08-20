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Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı

20.08.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında 5 bin lirayı aşanlar, Vergi Usul Kanunu ile uyumlu hale getirilerek tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu kapsamına alınmış olan 5 bin lirayı aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kanunla uyumlu hale getirilerek tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı.

Tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, her yıl bir önceki yıla ilişkin tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek.

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya başvurunun elektronik ortamda da yapılabilmesinin önü açıldı.

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