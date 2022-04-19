"Utanacak değilim" demişti! Rihanna öyle bir kıyafet giydi ki...

Hamileliğiyle gündemde olan Rihanna'nın aldatıldığı iddialarının ardından Amina Muaddi ASAP Rocky ile birlikteliklerinin olmadığını açıkladı. Rihanna da geçtiğimiz gün sevgilisi ASAP Rocky ile görüntülendi.

Rihanna'nın hamile stili yine gündemin baş köşesine oturdu. Geçtiğimiz günlerde "Hamile bir kadın için ‘uygun’ sayılan kalıpları yeniden şekillendirdiğimizi umuyorum. Vücudum şu an harika şeyler yapıyor. Bundan utanacak değilim. Bu süreç kutlanmalı. Neden hamileliğini saklayasın ki?” diyerek stiline getirilen eleştirilere cevap vermişti.

Rihanna bu sefer vücuda oturan kıyafetiyle olay oldu.

Rihanna'nın göğüs dekoltesini ve karnını tamamen ortaya çıkardığı ipli elbisesi sosyal medyayı salladı.



