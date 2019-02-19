Utku Onan'ın cenaze töreninde Aziz Yıldırım ve Arda Turan bir araya geldi

Türkiye Basketbol Federsyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan’nın babası Utku Onan’nın, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Fenerbahçe’nin eski Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulundan arkadaşları Ali Yıldırım, Mahmut Uslu ve Şekip Mosturoğlu katıldı.

Ömer Onan’a taziye dileklerini ileten Yıldırım ve arkadaşları, camii çıkışında ise Medipol Başakşehir’in futbolcuları Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile karşılaştı. Aziz Yıldırım iki oyuncu ile uzun süre sohbet etti.





