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Utku Onan'ın cenaze töreninde Aziz Yıldırım ve Arda Turan bir araya geldi

FUTBOL HABERLERİ  | 19.02.2019 17:50 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federsyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan’nın babası Utku Onan’nın, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve Medipol Başakşehirli futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu buluştu.

Türkiye Basketbol Federsyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan’nın babası Utku Onan’nın, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Fenerbahçe’nin eski Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulundan arkadaşları Ali Yıldırım, Mahmut Uslu ve Şekip Mosturoğlu katıldı.

Ömer Onan’a taziye dileklerini ileten Yıldırım ve arkadaşları, camii çıkışında ise Medipol Başakşehir’in futbolcuları Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile karşılaştı. Aziz Yıldırım iki oyuncu ile uzun süre sohbet etti.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan aziz yıldırım

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bunlara bakınca koca bir lekeden başka birşey göremiyorum
oğlumm görüyon dimi fenerin haalini. seneye ben geçecem tekrar başaa... geçer geçmez en büyük transferim sensin... demiştirr....????
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