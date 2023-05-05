Üvey Anne dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Üvey Anne hangi kanalda yayınlanacak? Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse partner oluyor

Üvey Anne dizisinin konusu, yayınlanacağı gün ve saat Hazal Filiz Küçükköse ile Kutsi'nin hayranları tarafından merak konusu oldu. Üvey Anne dizisi hakkında bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Yönetmenliğini Yasemin Erkut Türkmenli'nin yapacağı Üvey Anne dizisi Muğla'da çekilecek.

ÜVEY ANNE KONUSU NEDİR?

Üvey Anne dizisi Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi'yi buluşturuyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kutsi dizide evin babası rolünü oynayacak.

Dizinin yönetmeni Yasemin Erkut Türkmenli olarak açıklandı. Fakat Üvey Anne dizisinin oyuncu kadrosu henüz açıklanmış değil. Aslı Tandoğan ve Ayşegül Günay'ın adı dizi için düşünülen isimler arasında bulunuyor.

Dizinin konusu ve oyuncularına dair detaylar netleştiğinde haberimiz eş zmanlı olarak güncellenecektir...

ÜVEY ANNE DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Üvey Anne'nin ATV için çekileceği kaydedilirken dizinin yaz aylarında yayınlanması bekleniyor.

