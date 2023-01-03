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Üvey Baba’nın Lamia’sını bir de şimdi görün! Burçin Abdullah güzelliğiyle bakana bir daha baktırıyor! İşte güzel ismin son hali

03.01.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı döneme damga vuran Üvey Baba dizisindeki Lamia karakteri ile tanıdığımız Burçin Abdullah'ı görenler tanıyamıyor. Burçin Abdullah güzelliğiyle bakana bir daha baktırıyor. Sosyal medyada yayınladığı fotoğraflara beğeni yağıyor. Burçin Abdullah şimdilerde evli ve bir çocuk annesi. İşte burçin Abdullah'ın son hâli..

Üvey Baba’nın Lamia’sını bir de şimdi görün! Burçin Abdullah güzelliğiyle bakana bir daha baktırıyor! İşte güzel ismin son hali

1998 yılında Star Tv'de yayınlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran Üvey Baba dizisinin Lamia'sı Burçin Abdullah'a birde şimdi bakın. Şimdilerde evli bir çocuk annesi olan Burçin Abdullah güzelliğiyle göz dolduruyor. Sadece işiyle göz önünde olan, özel hayatıyla gündeme gelmeyen Burçin Abdullah'ın sosyal medya paylaşımları ise beğeni yağıyor....

ÜVEY BABA’NIN LAMİA’SINI BİRDE ŞİMDİ GÖRÜN!

Bir döneme damga vuran başrollerini Burçin Abdullah, Ceyda Ateş, Şemsi İnkaya'nın paylaştığı 'Üvey Baba' dizisinin 'Lamia'sı görenler, gözlerine inanamıyor...

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Dizinin yayınladığı dönemde oyunculuğu ve sevimliliğiyle büyük dikkat çeken Burçin Abdullah şimdilerde evli ve bir çocuk annesi.

90'lı yılların çocuk oyuncusu Burçin Abdullah, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. İşte Abdullah'ın o paylaşımlarından bazıları:

Burçin Abdullah 3

Burçin Abdullah 3

Burçin Abdullah

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