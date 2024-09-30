Üvey babası istismar etti, para karşılığı birlikte oldu! Didem Arslan'da herkesi şoke eden olay!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan 4 evlilik yapan Melahat, 16 yaşındaki Ezgi isimli kızını bulmak yardım istedi. Gözyaşları içinde kızının fotoğrafına bakarak ağlayan anne Melahat'in korkunç bir iddia herkesi şoke etti. Eski eşinin kızını cinsel istismara maruz bıraktığını söyledi. İstismar videosunu izlediğini söyleyen anne, "Aynı mahallede yaşıyoruz. Ondan olma bir kızım var. O kızım bana 'Kızını gönderme' derdi." ifadelerini kullandı.

"Okumam yazmam yok diye suçluyum. Benden özel isteklerin oldu. Elimden geleni yaptım. Özür dilerim annem. Ezgi aç mısın? Açlığa dayanamazsın?" sözleriyle herkesin içini parçaladı. O adamın yanına gitmemesi gerektiğini söylese de kızının dinlemediğini belirtti.

"ELİMDE GÖRÜNTÜLER VAR"

61 yaşında olduğunu söylediği eski eşi Sinan, canlı yayına katıldı. "Dün gene geldi, para verdim gitti. Öyle bir şey yok. Ben o değilim." diyerek iddiaları reddetti. "Çocuk nerede?" sorusuna da "Mahalledeymiş" yanıtını verdi. Didem Arslan, görüntülerin olduğunu, canlı yayında gösteremeyeceklerini söyledi.

"PARA KARŞILIĞI BİRLİKTE OLDUM"

Canlı yayına bağlanan Ezgi, "Anne geleceğim. Annemle tartışma yaşadım, annem de beni evden kovaladı ben de ablamın evine geldim" dedi. 16 yaşındaki Ezgi, annesinin istismar iddiasını kabul etmedi. Ezgi "Ben o kadar çok kötü arkadaşlıklar kurdum ki onlar yüzünden de para karşılığı birçok kişiyle birlikte olmak zorunda kaldım" sözleriyle şoke etti.