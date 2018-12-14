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Uwe Rösler: Beklenmeyeni başardık

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 14.12.2018 00:26 | Son Güncelleme

Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler, Beşiktaş galibiyetinin ardından, “Buraya gelirken üst düzey konsantrasyonla geldik. Malmö olarak beklenmeyen bir başarıya imza attık” diye konuştu.

Uwe Rösler: Beklenmeyeni başardık

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı 1-0 yenen Malmö'nün teknik direktörü Uwe Rösler, gruptan çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Rösler, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş önünde pozisyon buldukları gibi kalecilerinin de iyi performans sergilediğini belirterek, "Beklenmeyeni başarmış olduk. Oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

Gruptan çıkarak misyonlarını tamamladıklarını vurgulayan Rösler, "Zor maç oldu, bunu bekliyorduk. Beşiktaş'ın son dört maçını incelemiştik. Baskılı oynadık. 2-0'a getiremedik, 1-0 yaparak durumu kurtarmaya çalıştık." diye konuştu.

Maçın kırılma anı konusundaki soruyu yanıtlayan Rösler, "Quaresma önemli takımlarda oynamış, kapasitesini bildiğimiz bir oyuncu. Sık sık kulvar değiştirdi. Sağ kulvarda kontrol edilmesi zor bir oyuncuydu. Biz kontrol ettik. Maçı 1-0'a getirmek bizim için önemli noktaydı ama Quaresma'nın kırmızı kartıyla daha çok rahatlamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

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malmö Uwe Rösler UEFA Avrupa Ligi

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