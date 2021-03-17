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Uyanış: Büyük Selçuklu bu hafta yok mu? Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok?

17.03.2021 23:25 | Son Güncelleme:
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Uyanış: Büyük Selçuklu bu hafta yok mu? Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yayın gününde ekrana gelmemesinin ardından diziyi yakından takip edenler yeni bölümün neden yayınlanmadığı konusunda araştırma yapıyor. Oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine koronavirüs nedeni ile ara verildi. İşte, detaylar!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanmaması dikkat çekti. TRT 1 ekranlarında izleyenler tarafından Pazartesi günleri ilgi ile takip edilen Uyanış: Büyük Selçuklu'nun setine ara verildi. Melikşah, Terken Hatun, Hasan Sabbah, Ahmed Sencer, Elçin Hatun, Arslantaş, Nizamülmülk gibi dönem karakterlerinin yer aldığı dizinin ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. İşte, detaylar...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine sette görülen koronavirüs vakaları nedeni ile ara verildi. Yeni bölümünün 22 Mart Pazartesi günü yayınlanacağı duyurulan dizi hakkında kanaldan gelen açıklama şöyle:

"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.

Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır.

Aynı gün ve saatte “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır. İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Ekranların fenomen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosu şu şekilde:

Buğra Gülsoy,
Hatice Şendil,
Gürkan Uygun,
Ekin Koç, Leyla
Lydia Tuğutlu,
İlker Kızmaz,
Mehmet Özgür,
Cemal Toktaş,
Osman Sonant,
Sevda Erginci,
Murat Garipağaoğlu,
Bülent Alkış,
Çiğdem Selışık,
Ali Gözüşirin,
Leyla Feray,
Serdar Kılıç,
Volkan Keskin,
Mehmet Bozdoğan,
Ertuğrul Postoğlu,
Nik Xhelilaj,
Janbi Ceylan,
Şifanur Gül,
Pınar Töre,
Emre Erçil,
Muhammed Emre Kaya,
Egemen Yavuz,
Beyzanur Mete

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TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi
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