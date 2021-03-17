Uyanış: Büyük Selçuklu bu hafta yok mu? Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanmaması dikkat çekti. TRT 1 ekranlarında izleyenler tarafından Pazartesi günleri ilgi ile takip edilen Uyanış: Büyük Selçuklu'nun setine ara verildi. Melikşah, Terken Hatun, Hasan Sabbah, Ahmed Sencer, Elçin Hatun, Arslantaş, Nizamülmülk gibi dönem karakterlerinin yer aldığı dizinin ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. İşte, detaylar...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine sette görülen koronavirüs vakaları nedeni ile ara verildi. Yeni bölümünün 22 Mart Pazartesi günü yayınlanacağı duyurulan dizi hakkında kanaldan gelen açıklama şöyle:

"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.

Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır.