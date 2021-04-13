Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Melikşah’ı Buğra Gülsoy’un oğluyla fotoğraflarına beğeni yağdı

TRT 1’in çok izlenen dönem dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu’da Melikşah’ı canlandıran Buğra Gülsoy, sosyal medyada da hayranları tarafından mercek altına alınan isimlerden. Rol aldığı başarılı yapımla ön plana çıkan aktörün 2 yaşında dünyalar tatlısı bir oğlu var.

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını sürpriz bir doğum günüyle sette kutlayan oyuncuya, eşi Nilüfer Gürbüz ve oğlu Cem de katılmıştı.

Buğra Gülsoy, sette olmadığı pazar gününü ailesi ile geçirdi. Instagram sayfasından da oğlu Cem ile keyifli anlarını paylaştı. Baba oğulun bu sımsıcak fotoğrafı da Gülsoy’un hayranlarından ‘Maşallah, çok tatlısınız’ yorumları aldı.

