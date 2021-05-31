Uyanış Büyük Selçuklu neden sezon finali yapıyor? Sultan Alparslan dönemi başlayacak!

Başrollerinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Gürkan Uygun gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi sezon finali yapıyor. Dizinin seyircilerini üzen bu kararın ardından neden sezon finali yapıldığı araştırılmaya başlandı. Yeni sezonda Sultan Alparslan dönemi işlenecek! Peki, Uyanış Büyük Selçuklu neden sezon finali yapıyor? İşte detaylar...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi de yaz aylarının gelmesiyle sezon finali yapan diziler arasında yer aldı. Ancak dizi hakkında yeni dönem için radikal kararlar alındı. Sezon finalinin ardından yeni yayın döneminde, dizide büyük değişiklikler yapılacak. Dizinin senaryosu ve mevcut oyuncuları değişecek. Yeni yayın döneminde Sultan Melikşah dönemi işlenmeyecek.

SULTAN ALPARSLAN DÖNEMİ BAŞLAYACAK!

Sultan Melikşah dönemi yerine yeni sezonda Sultan Alparslan dönemi ekranlarda olacak. Senaryo ve oyuncular değiştirilecek. Sultan Alparslan rolünü Kuzgun, Mutluluk Zamanı, Kiralık Aşk, Deliha, Benim İçin Üzülme gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Barış Arduç üstlenecek. Dizinin çekimlerine Ağustos ayında başlanacak.