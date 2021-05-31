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Uyanış Büyük Selçuklu neden sezon finali yapıyor? Sultan Alparslan dönemi başlayacak!

31.05.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu" sezon finaline gidiyor. Yeni dönem için radikal kararlar alan yapım, sezon finalinin ardından dizinin oyuncu kadrosunu ve senaryosunu değiştirecek. Peki Uyanış Büyük Selçuklu neden sezon finali yapıyor? İşte detaylar...

Uyanış Büyük Selçuklu neden sezon finali yapıyor? Sultan Alparslan dönemi başlayacak!

Başrollerinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Gürkan Uygun gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi sezon finali yapıyor. Dizinin seyircilerini üzen bu kararın ardından neden sezon finali yapıldığı araştırılmaya başlandı. Yeni sezonda Sultan Alparslan dönemi işlenecek! Peki, Uyanış Büyük Selçuklu neden sezon finali yapıyor? İşte detaylar...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi de yaz aylarının gelmesiyle sezon finali yapan diziler arasında yer aldı. Ancak dizi hakkında yeni dönem için radikal kararlar alındı. Sezon finalinin ardından yeni yayın döneminde, dizide büyük değişiklikler yapılacak. Dizinin senaryosu ve mevcut oyuncuları değişecek. Yeni yayın döneminde Sultan Melikşah dönemi işlenmeyecek.

Uyanış Büyük Selçuklu neden sezon finali yapıyor? Sultan Alparslan dönemi başlayacak!

SULTAN ALPARSLAN DÖNEMİ BAŞLAYACAK!

Sultan Melikşah dönemi yerine yeni sezonda Sultan Alparslan dönemi ekranlarda olacak. Senaryo ve oyuncular değiştirilecek. Sultan Alparslan rolünü Kuzgun, Mutluluk Zamanı, Kiralık Aşk, Deliha, Benim İçin Üzülme gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Barış Arduç üstlenecek. Dizinin çekimlerine Ağustos ayında başlanacak.

Sultan Alparslan rolü ile ekran karşısına geçmeye hazırlanan Barış Arduç binicilik ve dövüş dersleri alacak.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın vefatının ardından Melikşah tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiğini öğrenir. Bu bebek devletin işleyişi bakımından sorun teşkil etmektedir. Durumun gidişatına ilişkin karar vermekte zorlanan Melikşah en sonunda bebeği bir daha görmemek üzere Nizamülmülk’e verir.

Sultan Alparslan'ın ölümüyle tahta geçen Sultan Melikşah, Selçuklu Devleti'nin gücüne güç katar. Fakat gün geçtikçe düşmanlar Melikşah'ın çevresini parazit gibi sarar. Artık düşmanlar hem dışarıda hem de içeridedir.


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Barış Arduç
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