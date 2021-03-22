Uyanış Büyük Selçuklu neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman?

Her hafta reyting rekorları kıran TRT1 dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü yayınlanmıyor. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setinde koronavirüs vakaları görülmüştü. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine de bu sebeple ara verildi…

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından yeni bölümü ertelendi.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Vaka sayılarının artmasının ardından ara verilen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

DİZİNİN KONUSU

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Sultanı Alparslan’ın ardından tahta geçen ve Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkaran Sultan Melikşah ile oğlu Sencer'in hikâyesini konu ediniyor.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Sencer (Ekin Koç): Selçuklu Sultanı Melikşah'ın oğlu

Melikşah (Buğra Gülsoy): Selçuklu Sultanı

Nizamülmülk (Mehmet Özgür):

Terken Hatun (Hatice Şendil): Melikşah'ın hatunu.

Elçin Hatun (Leyla Lydia Tuğutlu):

Turna Hatun (Sevda Erginci):

Ömer Hayyam (Bülent Alkış):

Hasan Sabbah (Gürkan Uygun):

Gevher Hatun (Leyla Feray): Tapar'ın hatunu.

Tapar (Ali Gözüşirin): Melikşah ve Başulu'nun oğlu

Seferiye Hatun (Çiğdem Selışık Onat): Baş Hatun. Melikşah'ın annesi.

(Cemal Toktaş)

(Osman Sonant)

(Murat Garipağaoğlu)

(Nik Xhelilaj)

(Erdem Akakçe)

(İlker Kızmaz)

Aytek Şayan, Beyzanur Mete, Buse Meral, Cem Baza, Ege Kesmeci, Egemen Yavuz, Ertuğrul Postoğlu, Hamdi Alp, İbrahim Balaban, Janbi Ceylan, Muttalip Müjdeci, Mehmet Bozdoğan, Pınar Töre, Sedat Kalkavan, Şifanur Gül, Ünsal Özcan, Volkan Keskin, Yağmur Dumrul