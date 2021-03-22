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Uyanış Büyük Selçuklu neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman?

22.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü yayın akışında yer almadı. 26. bölümünün yayınlanması beklenen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yerine Naim Süleymanoğlu Cep Herkülü filmi yayınlanacak…

Uyanış Büyük Selçuklu neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman?

Her hafta reyting rekorları kıran TRT1 dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü yayınlanmıyor. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setinde koronavirüs vakaları görülmüştü. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine de bu sebeple ara verildi…

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından yeni bölümü ertelendi.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Vaka sayılarının artmasının ardından ara verilen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

DİZİNİN KONUSU

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Sultanı Alparslan’ın ardından tahta geçen ve Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkaran Sultan Melikşah ile oğlu Sencer'in hikâyesini konu ediniyor.

Uyanış Büyük Selçuklu neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zamann

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Sencer (Ekin Koç): Selçuklu Sultanı Melikşah'ın oğlu
Melikşah (Buğra Gülsoy): Selçuklu Sultanı
Nizamülmülk (Mehmet Özgür):
Terken Hatun (Hatice Şendil): Melikşah'ın hatunu.
Elçin Hatun (Leyla Lydia Tuğutlu):
Turna Hatun (Sevda Erginci):
Ömer Hayyam (Bülent Alkış):
Hasan Sabbah (Gürkan Uygun):
Gevher Hatun (Leyla Feray): Tapar'ın hatunu.
Tapar (Ali Gözüşirin): Melikşah ve Başulu'nun oğlu
Seferiye Hatun (Çiğdem Selışık Onat): Baş Hatun. Melikşah'ın annesi.
(Cemal Toktaş)
(Osman Sonant)
(Murat Garipağaoğlu)
(Nik Xhelilaj)
(Erdem Akakçe)
(İlker Kızmaz) 
Aytek Şayan, Beyzanur Mete, Buse Meral, Cem Baza, Ege Kesmeci, Egemen Yavuz, Ertuğrul Postoğlu, Hamdi Alp, İbrahim Balaban, Janbi Ceylan, Muttalip Müjdeci, Mehmet Bozdoğan, Pınar Töre, Sedat Kalkavan, Şifanur Gül, Ünsal Özcan, Volkan Keskin, Yağmur Dumrul

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 MART

05:40 Seksenler

06:50: Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu

01:45 Yok Olmadan Keşfet

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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