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Uygulamalı Bilimler Fakültesi Oltu’da açıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 28.07.2020 13:01 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Oltu’da açıldı

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü yeni açılan fakülte ile ilgili basın açıklaması yaptı.
Gülcü, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
“Bilindiği gibi Oltu Yerleşkesinde faaliyet gösteren Yer Bilimleri Fakültesi kapanmış yerine YÖK’ün tensibi Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve İl Milletvekillerimizin/devlet büyüklerimizin desteği ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi 15 Haziran 2020 tarihli 2654 karar sayılı resmi gazetede Cumhurbaşkanımızın onayı ile kurulmuş oldu. Kurulan fakültenin Oltu’ya yönlendirilmesinde büyük emeği olan rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı ’ya bir defa daha teşekkür ederim. Atatürk Üniversitesi’nin iki fakültesini bünyesinde barındıran Oltu yerleşkesi; 20.000 m2 alanı yanında 50 adet lojman kapalı ve açık spor tesisleri, yemekhane, misafirhane, halı saha, tenis kortu, sinema salonu, yeşil alan gibi sosyal donatılarla adeta butik bir üniversite kampüsü gibidir. Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kurulmasından sonra öğrencilerin yoğun bir şekilde tercih edecekleri yeni bölümler kurulacaktır. Kurulacak bu bölümlerin yerelde ilçemize genelde ülkemize ve tüm insanlığa yararlı olacağını düşündüğümüz bölümler olmasına çalışıyoruz. Bu anlamda tüm Oltuluların, akademisyenlerin ve planlamacıların görüşlerine açık olduğumuzu belirtmek isterim. Amacımız ilçemize yönelik daha üst düzey bir akademi-şehir bütünleşmesini sağlayabilmektir. Eğer bu fakülteyi doğru biçimde kurup doğru biçimde çalıştırabilirsek gelecek vizyonumuzun içinde olan ve Oltu ‘da bu tesisler üzerine kurmayı planladığımız Oltu Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin de temellerini şimdiden sağlam bir şekilde hep beratmış olacağız. Gerek Oltu ‘da gerek Oltu dışında hemşerilerime şunu söylemek istiyorum. Oltu ‘da Atatürk Üniversitesi’nin dört birimi bulunmaktadır. Bunlardan ikisi fakülte (Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi) bir MYO(Oltu Meslek Yüksekokulu) ve biri de Araştırma ve Uygulama Merkezi (Oltu Havzası (Oltu, Narman, Olur, Şenkaya) Araştırma ve Uygulama Merkezi) olarak sıralanabilir. Birimlerin sayısını ve kalitesini arttırıp üniversite olma yolunda devlet büyüklerimizin, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerin yetkililerin ve tüm halkımızın desteklerini bekliyoruz. İlçemizi, gerek tarihi gerekse trans-Kafkasya güzergâhı itibariyle önemli jeopolitik konumundan dolayı bilimsel ve akademik olarak güçlü proje ve eğitim süreçlerinde paydaş yapmak en önemli hayalimizdir. Bir başkentin çocukları olarak bu potansiyeli taşıyan ilçe halkıma ve destek veren memleket sevdalılarına geleceğimiz adına müteşekkirim. Yeni fakültemiz Üniversitemize, bilim dünyasına, ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı kutlar maske, mesafe, temizlik kurallarına ciddi şekilde dikkat ederek mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederim.”

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