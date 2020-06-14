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Uygun’a cevap, Çırpan’dan geldi

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.06.2020 11:49 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erkan Uygun’un sosyal medya üzerinden İlimtepe bölgesi hakkında paylaştığı sorulara Körfez Belediyesi’ni temsilen İlimtepe Kooperatifine başkanlık yapan İbrahim Çırpan verdi.Körfez Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erkan Uygun’un 28 Mayıs tarihinde gerçekleşen İlimtepe Konut Yapı Kooperatifi Genel Kurulu toplantısını bir yıl sonra gündeme getirerek bir takım sorular yöneltti.

Körfez Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erkan Uygun’un sosyal medya üzerinden İlimtepe bölgesi hakkında paylaştığı sorulara Körfez Belediyesi’ni temsilen İlimtepe Kooperatifine başkanlık yapan İbrahim Çırpan verdi.
Körfez Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erkan Uygun’un 28 Mayıs tarihinde gerçekleşen İlimtepe Konut Yapı Kooperatifi Genel Kurulu toplantısını bir yıl sonra gündeme getirerek bir takım sorular yöneltti. Sosyal medya hesabından İlimtepe Kooperatifi ile ilgi sorular yönelten Uygun’a cevabı, Körfez Belediyesi’ni temsilen İlimtepe Kooperatifine başkanlık yapan İbrahim Çırpan verdi. Yıllardır Körfez gündemini meşgul eden İlimtepe Kooperatifini en kısa sürede sonlandıracaklarını yaptığı açıklamada belirten Çırpan “1999 yılında kurulan ve 20 yıllık faaliyet süresi dolan kooperatifin yasal zorunluluktan dolayı süresi 25 yıla çıkarılmış, aynı genel kurulda yönetim ve denetim kurulu sayıları ve aldıkları ücretler de düşürülmüştür” dedi.
Göreve geldikten 6 ay gibi kısa bir sürede yıllardır çözülemeyen tüm sorunları çözdüklerini, tasfiye süresinin başlatılması ve tasfiye kararının alınması için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirten Çırpan, “Göreve geldiğimizde dairesini teslim almayan üyelerimiz vardı. Aradaki ihtilafları giderdik ve dairelerini teslim ettik. Kooperatifin tek bir davası, eski müteahhit ve proje müellifleri arasında oluşan bir davanın mahkemesi pandemiden dolayı ileriki bir tarihe ertelendi. Üç ay içerisinde son bulmasını umuyorum” diye konuştu.
Yasal sürecin tamamlanması beklenirken eski yönetim kurulu üyesinin yeni bir dava açtığını belirten Çırpan, “Kooperatifte uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yapan bir arkadaşın eşine ait daire Çeçen vatandaşlara kiraya verilmiş. Bu kirayı kooperatifin ödemesini istedi. Olumsuz cevap alması durumunda kooperatife dava açtı. Mahkemelerimiz bitmesi ve kanuni sürenin dolması ile birlikte hemen İlimtepe Konut Yapı Kooperatifini lağvedeceğiz. Kooperatif olarak bir avukat ile çalışma zorunluluğumuz var. Kooperatifin eski avukatı sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etti. Bizde bu durumda yeni bir avukat ile anlaştık. Eski avukat ne kadar ücret alıyor ise, yeni avukatımız da o kadar ücret alıyor. Bizim yönetim anlayışımızda şeffaf ve hesap verebilirlik her zaman ön plandadır” şeklinde konuştu.

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