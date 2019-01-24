'Uykunun yeri ve zamanı olmaz' dedirten fotoğraflar

Uykunun insanı nereye yakalayacağı hiç belli olmuyor... Bazen toplantıda gözler yavaştan kapanmaya başlıyor bazen koca mecliste vekillerin uyuduğuna şahit oluyoruz...
Koca koca insan bile uykuya yenik düşerken bu minikler ne yapsın... İşte olmadık yerde uykuya yenik düşen bebekler ve komik halleri:
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