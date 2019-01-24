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'Uykunun yeri ve zamanı olmaz' dedirten fotoğraflar

zeynep.ok zeynep.ok
KOMİK  | 24.01.2019 14:14 | Son Güncelleme

Uykunun ne zaman nerede geleceği belli olmaz. Uykuya direnen çocukların hazin sonuna şahit olmak ve biraz da gülmek isterseniz bu fotoğraflara bir göz atın!

Uykunun insanı nereye yakalayacağı hiç belli olmuyor... Bazen toplantıda gözler yavaştan kapanmaya başlıyor bazen koca mecliste vekillerin uyuduğuna şahit oluyoruz...

Koca koca insan bile uykuya yenik düşerken bu minikler ne yapsın... İşte olmadık yerde uykuya yenik düşen bebekler ve komik halleri:

Olmadık yerlerde uykuya yenik düşen bebekler

Bu fotoğraflar çocukların gerçekten her yerde uyuyabildiğini kanıtlıyor! Çamaşır sepeti ve tuvalet dahil...
Hepimiz gün içinde aniden gelen bir uyuklama isteği yaşarız... Ancak masa başında küçük bir şekerleme pek de iyi olmaz. En azından bizim için... Tembellikte ve umursamazlıkta çığır açan ufaklıklardaysa durum hiç böyle değil!
Canları ne zaman ve nerede isterse uyuklamak, onların günlük hayatları için bir rutin hatta. Bir şapkanın üstünde uyuyakalandan tutun da Legoların üstünde tatlı mı tatlı bir uykuya dalanı bile var!
Birbirinden sevimli bu fotoğraflar uykunun yeri ve zamanı olmadığını kanıtlıyor.

İşte o tatlılık abidesi uykucular...

İşte o tatlılık abidesi uykucular...
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Anahtar Kelimeler:
uyku UYKU MOLASI uyuyan bebekler

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